Israel dice está entregando algunas vacunas para el COVID a palestinos y Honduras

Foto del lunes de una trabajadora de salud palestina aprestándose a aplicar una vacuna contra el coronavirus en Gaza Feb 22, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

Por Dan Williams

JERUSALÉN, 23 feb (Reuters) - Israel está entregando una cantidad "simbólica" de excedentes de vacunas para el COVID-19 a los palestinos y a varios países, dijo el martes la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Un funcionario israelí dijo que Honduras estaba entre los destinatarios. El país centroamericano dijo el año pasado que tenía la intención de trasladar su embajada de Israel a Jerusalén, un triunfo diplomático para el Estado judío.

Israel considera a toda Jerusalén como su capital, aunque la mayoría de los países no lo reconocen. Los palestinos demandan Jerusalén Este, que Israel capturó en la guerra de Medio Oriente de 1967, como la capital de un futuro estado independiente. La embajada de Honduras en Israel no hizo comentarios de inmediato. Israel ha estado importando las vacunas de Pfizer Inc y Moderna Inc. Según el Ministerio de Salud, ha administrado al menos una dosis de Pfizer a casi el 50% de sus 9 millones de habitantes, así como a los palestinos en Jerusalén Este.

Sin embargo, ha sido objeto de críticas extranjeras por no proporcionar lo mismo a los palestinos en la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza.

Este mes, los palestinos recibieron un envío inicial de vacunas Moderna de Israel y también comenzaron a administrar las vacunas Sputnik V de Rusia en Gaza y Cisjordania.

Un funcionario israelí dijo que el lunes el ministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi y su homólogo estadounidense Antony Blinken discutieron el asunto.

Ashkenazi lo actualizó sobre la cantidad de vacunas transferidas a Gaza y Cisjordania, y la vacunación de los trabajadores palestinos en Israel, dijo el funcionario.

El comunicado de la oficina de Netanyahu dijo que las vacunas donadas por Israel fueron un excedente acumulado durante el último mes. Al describir las donaciones como simbólicas, dijo que serían utilizadas por el personal médico de los receptores extranjeros.

(Escrito por Dan Williams; Editado en español por Gabriela Donoso)