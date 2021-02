Isa Pantoja sale al paso de la filtración de su vestido de novia y asegura que todavía no lo ha elegido

21/12/2020 Isa Pantoja, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



El programa "Socialité" desvelaba, el pasado sábado, el vestido de novia Isa Pantoja habría elegido, supuestamente, para su boda con Asraf Beno. Un exclusivo modelo que rondaría los 10.000 euros, con corte sirena y pronunciado escote en la espalda con aplicaciones de Swarovski.



Ahora, Isa Pantoja se pronuncia por fin sobre esta filtración que le habría reventado la jugosa exclusiva de su boda y desmiente que el modelo mostrado por el programa que presenta María Patiño sea el elegido para pasar por el altar el próximo verano. "Eran unas pruebas de vestidos para hacerme una idea, pero no es mi traje de novia", ha confesado,asegurando que todavía no ha elegido el suyo y aclarando el motivo por el que el pasado miércoles estuvo horas en una tienda especializada en novias: "Por un reportaje de fotos".



Volviendo a su mutismo habitual, Isa evita confirmar si su madre asistirá a su enlace con Asraf - con el que la tonadillera no tiene buena relación - ni tampoco la fecha que finalmente baraja para su gran día.



Convencida de que la guerra entre su madre y su hermano no enturbiará el día de su boda, Isa cuenta con que Kiko e Irene Rosales "sí" asistirán, pero guarda silencio cuando le preguntamos si Pantoja la apoyará con su presencia y si es cierto que, para acudir al enlace, le ha pedido parte del dinero que recibirán por la exclusiva, como hizo cuando se casó su hermano.