Iñaki Urdangarín vuelve al trabajo después de disfrutar de una semana de permiso junto a su familia

20/01/2021 Iñaki Urdangarín, en una imagen reciente POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Su ausencia en el Hogar Don Orione la semana pasada hizo que todos nos preguntábamos dónde se había metido Iñaki Urdangarín, que hace poco más de un mes que consiguió el tercer grado penitenciario y comenzó a desarrollar su labor de voluntariado de lunes a viernes en el centro en el que ayuda a personas dependientes con dificultades motoras.



La respuesta no tardó en llegar. El exduque de Palma se encontraba disfrutando de unos días de permiso fuera del Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares a donde se trasladó a principios de enero, y por eso no acudiría a su trabajo en el Centro Don Orione en toda la semana.



Unos días en los que el paradero de Urdangarín ha sido toda una incógnita, aunque recientemente le veíamos renovando armario en una exclusiva tienda de ropa masculina en compañía de Cristina de Borbón-Dos Sicilias, prima de la Infanta Cristina y uno de los grandes apoyos del matrimonio en sus peores momentos.



Sin embargo, no sabemos si el cuñado del Rey Felipe ha podido pasar esta semana con su mujer - que recientemente regresó de visitar al Rey Juan Carlos en Abu Dabi - y de sus 4 hijos, puesto que, fiel al hermetismo que rodea cada uno de sus pasos, nada se sabe del lugar donde ha pasado Urdangarín sus días de permiso.



Esta mañana, con aspecto descansado, y muy buen humor, el marido de la Infanta Cristina ha retomado sus obligaciones laborales en el Centro Don Orione y, de lo más sonriente, ha saludado a la prensa con un "hola, buenos días ¿qué tal? Gracias". Fiel a su discreción, sin embargo, ha evitado contarnos si ha tenido la oportunidad de disfrutar con su familia ni tampoco se ha pronunciado sobre el exclusivo lugar de residencia de su suegro en los Emiratos Árabes.