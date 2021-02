Fútbol/Champions.- Simeone: "No creo que nos faltase ser más valientes"

23/02/2021 Diego Pablo Simeone da instrucciones durante el Atlético-Chelsea de los octavos de final de la Liga de Campeones 2020-2021 DEPORTES RUMANÍA CLUB ATLÉTICO DE MADRID



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró contundente al considerar que "no" les faltó ser más valientes este martes en la derrota ante el Chelsea en la ida de los octavos de la final de la Liga de Campeones y reconoció que están atravesando "un momento de dificultad" en este tramo de temporada, pero que confía en poder remontar la eliminatoria en la vuelta en Stamford Bridge.



"No lo creo", sentenció firme Simeone en la rueda de prensa posterior al partido cuando fue preguntado si les había faltado valentía. "Los partidos cuando se juegan no se pueden cambiar, por eso es tan bonito este juego y la realidad es lo que sale. Entendemos que el partido estaba bien controlado, pero estamos en un momento de dificultad y necesitamos trabajar en consecuencia para sacarlo adelante", añadió a continuación.



Para el argentino, "todas las opiniones son siempre válidas y entendibles", pero dejó claro que "el partido había que jugarlo como se vio". "Fue un partido muy trabajado, no hubo casi situaciones de gol para los dos y por momentos logramos controlar su buen ataque, pero nos faltó asociarnos mejor y tener más precisión a partir de la recuperación de la pelota", subrayó.



El 'Cholo' insistió que prefirió "presionar alto por momentos", pero también usar un "bloque bajo defensivo para que el equipo pudiese recuperar". "Y fue como pasó porque situaciones de gol no hubo", advirtió.



"Quedan 90 minutos, la eliminatoria está difícil y ahora nos toca ocuparnos para intentar mejorar lo que hicimos hoy. Quedan tres semanas hasta la vuelta y a partir de lo que vimos, valoraremos lo mejor para tratar de superar la eliminatoria", remarcó Simeone para el que los problemas que han destapado esta mala racha en los últimos cinco partidos se reflejan "sobre todo más en los resultados que en lo que pasa dentro del campo". "Quedan 90 minutos y confío en mi equipo", aseveró.



Finalmente, el entrenador colchonero confesó que le gustó lo que vio de Moussa Dembélé. "Puede darnos cosas importantes. Se le vio vivo y con energía, y es algo que tendremos en cuenta de cara a las cosas positivas de este partido junto a un gran trabajo colectivo que no alcanzó para ganar el partido", sentenció.