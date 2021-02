Fútbol/Champions.- Crónica del Atlético de Madrid - Chelsea, 0-1

23/02/2021 Ángel Correa se hace con el balón en el Atlético-Chelsea de octavos de Champions DEPORTES ATLÉTICO DE MADRID



El Atlético paga cara su racanareía



Los colchoneros se complican la vida en Bucarest con una derrota por la mínima ante el Chelsea



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid cayó derrotado en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones después de un pobre partido ante el Chelsea (0-1), que se aprovechó de la racanería colchonera con un tanto de Olivier Giroud en el estadio Nacional de Bucarest, escenario improvisado del duelo en tiempos de pandemia.



El equipo de Diego Pablo Simeone fue timorato, recuperó la versión más oscura de temporadas anteriores y terminó con un marcador muy adverso antes de viajar a Stamford Bridge dentro de tres semanas. Y todo por jugar con fuego en un partido que parecía controlado pero donde acabó irrumpiendo el VAR cuando nadie lo esperaba.



Los londinenses dominaron bien el centro del campo y contuvieron a la perfección a Luis Suárez, que generó la mejor ocasión del Atlético en la primera parte. Un centro del uruguayo que remató fuera Lemar se convirtió en el mejor argumento de los colchoneros, cuya presión también le pudo dar algún rédito al primer minuto en una acción de Saúl.



Pero ahí murió el líder de la Liga española, incapaz de meter mano a su rival y con un plan tan poco atractivo que acabó siendo castigado. Los de Thomas Tuchel, con Jorginho a los mandos, no sufrieron y fueron ganando metros con el paso de los minutos. Mount y Werner dieron buena cuenta de ello, sobre todo el alemán, que jugó bien a gusto por los costados.



Fue entonces cuando llegó el puñal de los ingleses en una jugada afortunada que requirió de más de dos minutos en el VAR. Olivier Giroud marcó de chilena en el '70 en clara posición de fuera de juego, sin embargo, el balón terminó en sus botas procedente de Mario Hermoso, que habilitó su situación al ser el jugador español el último contacto. El gol mató a un Atleti cuyo plan se esfumó en un visto y no visto.



El Atlético, que solo ganó dos de sus seis partidos en la fase de grupos de esta Champions, se alejó de sus señas de identidad y entregó el primer asalto con mucha más pena que gloria. Incluso Werner pudo hacer más grande la herida si no hubiera lanzado al lateral de la red un contragolpe a pocos minutos del 90.



La derrota deja muy tocado a un Atleti que empieza a pinchar en el tramo decisivo de la temporada. En siete días ha dilapidado cinco puntos de ventaja en Liga y ha tirado la primera parte de una eliminatoria de octavos muy condicionada al tener que jugar fuera de casa por la imposibilidad de viajar a España procedente del Reino Unido.



La pandemia perjudicó a un Atlético que sí jugará en Londres la vuelta. Los de Simeone deberán ganar y hacerlo por más de un gol si quieren seguir con vida en la máxima competición continental. El sueño colchonero de la Champions se complica...



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 0 - CHELSEA, 1 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso (Vitolo, min.85); Llorente, Koke, Saúl (Lodi, min.82), Lemar; Correa (M.Dembélé, min.82), Joao Félix (Torreira, min.82) y Luis Suárez.



CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Marcos Alonso; Kovacic (Kanté, min.74), Hudson-Odoi (James, min.80), Jorginho, Mount (Ziyech, min.74); Werner (Pulisic, min.87) y Giroud (Havertz, min.87).



--GOL:



0 - 1, min.71, Giroud.



--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE). Amonestó con tarjeta amarilla a Mount (min.1) y Jorginho (min.64) en el Chelsea; y a Llorente (min.63) y Simeone (min.64) en el Atlético de Madrid.



--ESTADIO: Nacional de Bucarest.