Fútbol/Champions.- Cerezo: "Bucarest nos trae buenos recuerdos, los jugadores son conscientes de lo que nos jugamos"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, recordó que Bucarest le trae "buenos recuerdos" al club colchonero porque logró el título de la Liga Europa de 2012, y afirmó que ve a la plantilla "consciente" de lo que se juega en la ida este martes de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea.



"A los jugadores los veo muy bien, son conscientes de lo que nos jugamos esta noche y de lograr un buen resultado para jugar la vuelta en Londres. Hay una buena comunión entre el equipo y el entrenador", afirmó Enrique Cerezo en declaraciones a los medios oficiales del equipo madrileño.



Cerezo calificó al Chelsea como "un buen equipo", que está ajustándose a su cambio de entrenador, el alemán Thomas Tuchel, "y está en una situación de adaptarse" tras coger el relevo en el banquillo de Frank Lampard.



"Pero nosotros, como siempre, saldremos a ganar y a intentar continuar en la Champions. Es una pena no poder jugar en Madrid como nos correspondía, pero la situación de la pandemia, el COVID y todo lo que hay alrededor no ha dejado que el Chelsea entre en Madrid, hemos tenido que buscar un estadio y nos hemos venido a Bucarest a jugar este partido", explicó.



En este sentido, el presidente del Atlético dijo que el Estadio Nacional de Bucarest "es un buen campo". "La pena es que no haya público. Nos trae muy buenos recuerdos, aquí ganamos una Europa League importante y a partir de ese momento el equipo creció mucho", rememoró respecto a la final que ganó (3-0) al Athletic Club.