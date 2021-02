Francisco Rivera guarda silencio sobre la existencia de varios compradores interesados en Cantora

24/11/2020 Francisco Rivera, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Pese a que se han dado numerosas informaciones sobre la posible venta de Cantora por parte de Kiko Rivera en las últimas semanas, si algo parece claro es que ni el hijo de Isabel Pantoja ha vendido todavía su parte de la finca ni tampoco sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, tienen ningún tipo de interés por adquirirla.



Después de que Irene Rosales haya declarado que Kiko ha recibido varias ofertas y cuenta ya con posibles compradores para deshacerse de su 47% de Cantora, hemos preguntado a Francisco por esta información.



Y es que tanto él como Cayetano se han convertido en dos importantes apoyos para Kiko en este tema y no han dudado en ponerle en contacto con diferentes empresarios interesados en adquirir su parte de Cantora, aunque ellos no figuren en la quiniela de posibles compradores de la finca.



En su línea, Francisco evita pronunciarse sobre este tema y, sin perder la sonrisa, guarda silencio sobre la venta de Cantora, un asunto del que Cayetano Rivera ha confesado que no quiere volver a oír hablar en la vida.



