Facebook levantará el bloqueo a noticias australianas

CANBERRA, Australia (AP) — Facebook levantará su bloqueo para que los usuarios puedan compartir de nuevo noticias de medios australianos, según anunció la compañía el martes, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno australiano sobre una ley que obligaría a las gigantes digitales a pagar por la información periodística.

El secretario australiano del Tesoro, Josh Frydenberg, y Facebook confirmaron en sendos comunicados que habían alcanzado un acuerdo sobre enmiendas a una propuesta de ley que obligaría a la red social y a Google a pagar por las noticias de medios australianos que muestran en sus plataformas.

La colaboración de Facebook es una importante victoria en los esfuerzos de Australia por conseguir que las dos plataformas paguen por el contenido periodístico que utilizan.

Facebook bloqueó la opción de que los usuarios australianos accedieran a noticias o las compartieran después de que la Cámara australiana de Representantes aprobara un borrador de ley el miércoles de la semana pasada.

El corte inicial incluía, al menos de forma temporal, el acceso a las páginas de servicios oficiales de emergencias y salud pública, así como a información gubernamental de la pandemia, para indignación de los usuarios.

El Senado debatirá el texto enmendado el martes.

Frydenberg describió las enmiendas como “aclaraciones” sobre las intenciones del gobierno, y dijo que sus negociaciones con el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, habían sido “difíciles”.

“No hay duda de que Australia ha sido una lucha indirecta por el mundo”, dijo el secretario del Tesoro.

“Facebook y Google no han ocultado el hecho de que saben que el mundo está mirando a Australia y por eso han intentado conseguir un mecanismo aquí que sea funcional”, dijo en alusión al Código de Negociación de Medios Noticiosos del país.

El código socavaría la posición de dominio de Facebook y Google en sus negociaciones con los medios australianos al requerir una red de seguridad en forma de comité de arbitraje. Si no hay acuerdo, el comité tomaría una decisión vinculante, de modo que las firmas tecnológicas no pueden imponer términos no negociables.

Belinda Barnet, profesora de medios de comunicación en la Universidad de Swinburne, señaló que las enmiendas dan tiempo a Facebook para conseguir acuerdos antes de que el comité de arbitraje decida el precio de las noticias.

Peter Lewis, director del Centro de Tecnología Responsable del Instituto Australia, un grupo de estudios, indicó en un comunicado que las “enmiendas mantienen intacta la integridad del código de medios”.

Google había amenazado con retirar sus funciones de búsqueda del país, tachando la ley de inaplicable. Pero esa amenaza se ha desvanecido conforme la empresa firmaba acuerdos de licencias con los medios más grandes del país dentro de su nuevo modelo News Showcase.

La compañía dijo haber cerrado acuerdos con más de 50 cabeceras australianas y con más de 500 medios de todo el mundo a través del nuevo sistema, presentado en octubre.

Facebook dijo que ahora negociará acuerdos con editores australianos dentro de su propio mecanismo, Facebook News.

“Estamos satisfechos de que el gobierno australiano haya aceptado una serie de cambios y garantías que abordan nuestras principales preocupaciones sobre permitir acuerdos comerciales que reconocen el valor que aporta nuestra plataforma a los editores, en relación con el valor que recibimos de ellos”, indicó en un comunicado el director regional de Facebook, William Easton.

“Como resultado de estos cambios, ahora podemos aumentar nuestra inversión en el periodismo de interés público y restaurar las noticias en Facebook para los australianos en los próximos días”, añadió Easton.