Europa.- Erdogan acusa a la UE de "no cumplir con su parte" respecto a los cuatro millones de refugiados en Turquía

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este lunes a la Unión Europea de "no cumplir con su parte" respecto al reparto de fondos para los "cuatro millones de refugiados en Turquía" en el marco del pacto migratorio de 2016.



"Si bien la UE da a Grecia 3.000 millones de euros para 100.000 refugiados, no asumió su responsabilidad con cuatro millones de inmigrantes en Turquía", ha criticado el dirigente turco en una intervención en la Conferencia Internacional sobre Migración celebrada en una universidad en la provincia de Esmirna, informa Agencia Anadolu.



En su discurso, Erdogan ha aseverado también que los refugiados han sido perseguidos por Grecia, junto a la agencia europea de control de fronteras (Frontex), en la frontera turco-griega. "Las fuerzas de seguridad de nuestra vecina, Grecia, perforan los barcos que transportan los migrantes, provocando la muerte. Continuaremos informando al mundo sobre las actividades inhumanas de las fuerzas de seguridad griegas", ha lamentado, según el medio 'Daily Sabah'.



En concreto, ha cifrado en 9.000 los casos de retroceso ilegal de los solicitantes de asilo en el mar Egeo en 2020 y ha recordado que "el mundo tampoco tiene idea de dónde y quién secuestró a decenas de miles de niños sirios que buscaban refugio en Europa y que desaparecieron".



En este contexto, Erdogan ha precisado que el 85 por ciento de los refugiados del mundo no está en países "ricos", sino en territorios menos desarrollados, siendo "39.500 de 1,4 millones de migrantes que esperaban ser relocalizados en terceros países en el mundo en 2020 los que fueron reasentados en 25 países occidentales", ha afirmado.



"No rechazamos a nadie que venga a nuestras fronteras solo por su identidad étnica, religión y cultura", ha defendido al respecto el mandatario turco, para añadir que "compartimos nuestro pan con los migrantes y refugiados, al contrario que los países ricos que los confinaron en campos de detención".



Por otro lado, el presidente de Turquía ha criticado que Estados Unidos "no se preocupa por los refugiados, pero todavía apoya al terrorismo y los terroristas", en referencia al respaldo del país norteamericano al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).



Turquía acoge en sus campamentos a cerca de cuatro millones de personas llegadas a su territorio huyendo de conflictos, en su mayoría procedentes de Siria. Según un acuerdo de 2016, la UE asignó 6.000 millones de euros para respaldar a los migrantes sirios en territorio turco.