España.- La capital se convertirá en el "centro de negocios" entre Europa y América Latina con 'Madrid Platform'

22/02/2021 La directora de desarrollo de negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, y el director general de 'Madrid Platform', Carlos Morales, durante la firma del convenio de colaboración ECONOMIA



Europa Press se alía con 'Madrid Platform' como media partner para fomentar la visibilidad del proyecto



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La capital de España se convertirá en el "centro de negocios" entre Europa y América Latina con el evento 'Madrid Platform', que creará en mayo un espacio de encuentro para las empresas de ambos continentes con Madrid como "nexo estratégico".



Así lo ha explicado el director general de 'Madrid Platform', Carlos Morales, que ha señalado que hay ciudades en Europa que han ido cogiendo espacios de especialización, como Milán con el diseño, París con la industria del lujo, o Londres con la 'city' financiera, mientras que Madrid "no tiene apellido".



"Proponemos que sea el centro de negocios entre Europa y América. Sabemos que es un espacio natural de desarrollo y que ninguna capital de Europa, ni del mundo, puede jugarnos un papel a la contra. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo", ha expresado.



El proyecto, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, pretende conectar a pymes de diferentes sectores a través de reuniones 'one on one' para explorar oportunidades de negocio, así como contar con las opiniones de expertos sobre el futuro del trabajo de la "nueva normalidad" creada por la pandemia.



La organización prepara así un evento mixto del 10 al 12 de mayo con el objetivo de iniciar una conversación con agentes expertos sobre temas de interés de la agenda global y, concretamente, aquellos que afectan directamente a los países Iberoamericanos. El evento espera la participación de 500 empresas e instituciones, 20 países, 3.500 asistentes, más de 3.000 reuniones y 300 empresarios e inversores.



En concreto, Morales ha destacado el papel de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 94% del tejido empresarial de España y ha indicado que 'Madrid Platform' tiene una sección adaptada a las pymes con productos como el ágora o las ruedas de negocio, que congregarán a unas 1.500 empresas.



El director general del evento ha señalado que en 2019 llegaron a Madrid entre 2.500 y 4.000 millones de inversión directa de América Latina y actualmente invierte 40.000 millones de euros en España.



"Para eso creamos 'Madrid Platform', que son tres días al año, todos los meses del año a partir del 21 y luego creamos una plataforma, alojamos a las empresas que se inscriben y trabajamos año a año", ha indicado, además de aludir a la importancia de la digitalización del sector empresarial con ayuda del sector público.



ACUERDO CON EUROPA PRESS



En este contexto, Europa Press se ha vinculado así al primer hub internacional de negocios entre Europa y América Latina en calidad de media partner. El acuerdo permitirá la mayor difusión de los avances del proyecto que puedan ser de interés para el mercado empresarial e institucional iberoamericano y europeo.



En la firma del acuerdo de colaboración, la directora de desarrollo de negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, ha valorado "muy positivamente" el proyecto en el marco de su estrategia de desarrollo internacional. "Estamos encantados de colaborar mediáticamente para que Madrid se posicione como centro económico, financiero y empresarial en el conjunto de países de América Latina", ha expresado.



Además, ha subrayado el "esfuerzo" realizado por la agencia en los últimos años en la difusión en los principales medios de la región. "En la actualidad contamos con más de 130 suscriptores en 20 países de América Latina", ha apuntado.