El Parlamento venezolano pide al Gobierno expulsar a la embajadora de la UE

La jefa de Delegación de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante. EFE/Cristian Hernández/Archivo

Caracas, 23 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela solicitó este martes al Gobierno que expulse a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante, tras las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 personas, entre ellas varios diputados.

En un acuerdo aprobado por unanimidad en la AN, que tiene una notable mayoría chavista, le piden al Gobierno que "proceda a la ejecución de esta declaración, así como el establecimiento de los mecanismo diplomáticos tendientes a concretar la expulsión" de la embajadora.

Además, exhorta al Ejecutivo a "declarar persona non grata a la jefa de la delegación de la UE en la República Bolivariana de Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa".