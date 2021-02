El orgullo de Malú por la Medalla de Oro de Andalucía para su padre, Pepe de Lucía

15/03/2018 Malú, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Pepe de Lucía recibirá, el próximo 28 de febrero, una de las Medallas de Andalucía 2021 como reconocimiento a sus más de 60 años de trayectoria en el mundo de la música. Una gran noticia que coincide con el regreso del artista, que después de 14 años de ausencia publica nuevo disco, "Un nuevo universo", en el que recupera de la mano de Alejandro Sanz la última grabación de su hermano, Paco de Lucía.



Su hija Malú ha sido de las primeras en felicitar a Pepe y demostrarle, públicamente, lo orgullosa que se siente de él. "No hay reconocimiento más bello que el de tu tierra por una vida entera de entrega y por todo lo que has aportado a la música y al flamenco... tu manera de cantar y esa forma de escribir canciones inmortales. Enhorabuena @pepedeluciaoficial Enhorabuena papá!" ha publicado la artista en su cuenta de Instagram, con una imagen en blanco y negro de su padre, siendo solo un niño, subido a un escenario.



Con estas preciosas palabras Malú no solamente muestra el orgullo que siente por su padre, sino que una vez más echa por tierra los rumores que afirman que no tienen relación desde hace años. Algo que, a pesar de haber desmentido ambos en numerosas ocasiones, ahora la pareja de Albert Rivera deja claro con esta sincera felicitación para Pepe de Lucía, que por fin ve reconocida su trayectoria con la Medalla de Oro de Andalucía.