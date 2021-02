El COI pide a Perú vacunar contra la covid-19 a sus deportistas para Tokio 2020

En la imagen un registro del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en Lima (Perú). EFE/Christian Ugarte/Archivo

Lima, 23 feb (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) solicitó al Gobierno de Perú vacunar a sus deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 antes de emprender su viaje a Japón.

En una carta remitida al presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, manifestó que "apreciaría firmemente que los equipos olímpicos y paralímpicos de Perú pudieran vacunarse antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020".

Pese a que recordó que el COI ha confirmado que la vacunación no será obligatoria para los participantes en los Juegos, reconoció que "sin duda sería un elemento importante para contribuir a la seguridad de los Juegos Olímpicos".

"Esto no solo sería un acto de seguridad para su equipo olímpico, sino también una demostración de solidaridad con sus compañeros de los otros 205 comités olímpicos nacionales y con nuestros anfitriones japoneses", aseveró Bach en su misiva, publicada este martes por el Comité Olímpico Peruano (COP).

El COI enfatizó que la vacunación de los deportistas se pueda realizar respetando "las prioridades nacionales establecidas para vacunar a los grupos vulnerables, al personal sanitario y a todos los que mantienen la seguridad de nuestras sociedades".

En ese sentido, el plan de vacunación de Perú contra la covid-19 no incluye de momento a los deportistas olímpicos como un grupo prioritario dentro de sus tres fases para la aplicación masiva de las vacunas.

De momento, en Perú apenas se han vacunado unas 186.000 personas con la primera dosis de la vacuna del farmacéutica estatal china Sinopharm, que son parte del único millón de dosis adquirido hasta ahora por el Gobierno peruano.

Pese a que se espera que en los próximos meses lleguen algunos pequeños lotes con más vacunas, no hay todavía ninguna fecha exacta para estos.

Además, la solicitud del COI pocos días después de que se destapara el "Vacunagate", el escándalo de las vacunaciones secretas de altos funcionarios peruanos y de sus familias al completo gracias a un exclusivo lote de dosis llegado al país para el ensayo clínico que realizaba Sinopharm en Perú de su vacuna.

De acuerdo al presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Pedro Del Rosario, se requerirán unas 80 vacunas para inmunizar frente a la covid-19 a la delegación peruana.

"A lo máximo necesitaríamos unas 100 vacunas entre deportistas, entrenadores, médicos, fisioterapeturas y dirigentes que componen la delegación de Perú tanto para los Juegos Olímpicos como para los Paralímpicos", apuntó Del Rosario en declaraciones a Efe.

Del Rosario consideró que también habrá otros que "estarán haciendo lo mismo" para solicitar la seguridad de sus deportistas en la cita olímpica.

"Nosotros hemos creído oportuno iniciar esta acción de manera respetuosa para que el Gobierno tome nota. Espero poder reunirme con la primera ministra, Violeta Bermúdez, en los próximos días, para poder explicarle la posición del COP y del COI", agregó.

Por ahora hay 17 deportistas peruanos clasificados para Tokio 2020 aunque el COP confía en que esa cifra pueda doblarse y superar la treintena en las próximas semanas ya que hay otro número similar de atletas que están a la espera de asegurar u obtener su cupo para la cita olímpica.

Entre los deportistas pendientes de obtener la marca mínima está la fondista Inés Melchor, que ostenta el récord sudamericano del maratón.

Melchor dijo a Efe que solo se vacunará si la obligan a hacerlo para competir, pues de momento prefiere esperar su turno dentro del plan vacunación establecido por el Gobierno, ya que además ella ya se infectó de covid-19 en mayo del año pasado.

"No tengo la necesidad de vacunarme inmediatamente como sí necesitan otras personas. Yo, tranquila, puedo esperar al proceso de vacunación. Si me obligan, me vacuno, pero si no, simplemente esperaré", manifestó Melchor.

El pasado mes, el COI anunció que ayudaría a los comités olímpicos nacionales a acceder a las vacunas contra la covid-19, para lo que estaba en contacto con la inciativa multilateral Covax Facility con el objetivo de repartir las dosis necesarias para cada país.