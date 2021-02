EE.UU. supera las 500.000 muertes y América sigue sin poder frenar la covid

Una enfermera administra una dosis de la vacuna china del laboratorio Sinovac contra la covid-19 a una mujer, hoy en un centro de vacunación en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Bogotá, 22 feb (EFE).- Estados Unidos superó este lunes las 500.000 muertes por la covid-19, en medio de una carrera titánica de América por contener la enfermedad con un aceleramiento de los planes de vacunación en algunos países, pero con insuficientes dosis de momento para gran parte de la población en el continente.

Según el recuento independiente de la universidad Johns Hopkins, Estados Unidos suma 500.159 fallecimientos y 28,18 millones de casos positivos, el país más afectado por la pandemia.

Con motivo de este triste récord, el presidente Joe Biden ordenó que todas las banderas en propiedad federal "se bajen a media asta durante los próximos cinco días" en homenaje a las víctimas fatales durante la pandemia, según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria.

Además del país norteamericano, otras naciones del continente como Brasil (10,1 millones de contagios), Colombia (2,2 millones de infectados), Argentina (2,06 millones) y México (2,04 millones) figuran dentro de los primeros 15 más golpeados por el coronavirus, pese a que en todos ellos ya se iniciaron los respectivos procesos de vacunación.

AVANCES EN LA VACUNACIÓN

Hasta este lunes, 2,8 de los 18 millones de habitantes de Chile ya recibieron al menos una dosis de la vacuna, lo que supone más de un 18 % de la población total y pone al país a la cabeza en la estrategia de inmunización en América Latina, por delante de Brasil, Argentina y México.

El objetivo del Gobierno chileno es inocular a los mayores de 65 años esta semana y a toda la población de riesgo -casi 5 millones de personas- antes de que finalice el primer trimestre.

En las últimas 24 horas en el país se produjeron 3.547 nuevos contagios de coronavirus, con lo que superó los 800.000 (803.009).

Por su parte, Cuba, que este lunes superó los 45.000 casos y que no ha adquirido dosis en el mercado internacional ni forma parte de los 33 países latinoamericanos que se han sumado al mecanismo Covax -liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso equitativo a las vacunas en naciones de ingresos medios y bajos- continúa desarrollando cuatro vacunas contra la covid-19.

La más avanzada de ellas es Soberana 02, de la que se produce actualmente un segundo lote para utilizarla en la fase III de los ensayos clínicos que comenzarán en marzo y, según han informado autoridades de salud, se espera poder inmunizar a toda su población a lo largo de 2021.

Mientras tanto, en Argentina el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó a inocular a las personas mayores de 80 años con el inmunizante indio Covishield, del que poseen una primera remesa de 40.000 dosis y que prevén suministrar a un ritmo de 5.000 vacunas por día.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud argentino, este lunes en el país se registraron 5.417 nuevos casos, con lo que el número de positivos ascendió a 2.069.751.

CONTROL DE VACUNAS Y PROBLEMAS CON LAS PRUEBAS

Justamente en Argentina se anunció la compra de 20 millones de carnets de vacunación después del escándalo, conocido como "vacunación VIP", por la inoculación a personas afines al Gobierno fuera del calendario establecido.

El carnet será "un documento personal e intransferible que permita certificar la vacunación y que verifique que se ha completado el esquema adecuado", según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de Carla Vizzotti, nueva ministra de Salud, después de la renuncia de Ginés González García a esa cartera por la polémica.

A su vez, las autoridades sanitarias de Guatemala denunciaron la compra de 30.000 pruebas falsas, por unos 954.000 dólares, para detectar la covid-19, que fueron distribuidas en 3 hospitales regionales del país centroamericano.

Las pruebas fueron adquiridas entre octubre y diciembre de 2020 al laboratorio Kron Científica e Industrial S. A. y desde el Ministerio Público confirmaron que analizarán los registros sanitarios correspondientes de la empresa proveedora de las pruebas para deducir responsabilidades penales.

Este problema se suma al retraso de la vacunas anticovid, pues el Gobierno guatemalteco señaló que las primeras dosis para la enfermedad llegarán al país en febrero, pero aún no hay una fecha estipulada para ello.

UN NUEVO PLAN DE LA OMS

Ante las diversas dificultades que se vienen presentando en los procesos de vacunación, la OMS anunció este lunes la creación de un programa que hace posible que una persona vacunada contra la covid-19 -en un grupo de 92 países entre los más pobres del planeta, algunos de ellos en Latinoamérica-, y que haya sufrido efectos secundarios graves, pueda ser compensada por ello.

El programa cubre a las personas que hayan recibido una vacuna de la plataforma Covax, y según el organismo, el objetivo es ofrecer a ese grupo de países un procedimiento rápido, justo y transparente para recibir compensación en casos de "raros, pero graves efectos adversos, asociados a la distribución de vacunas por Covax hasta el 30 de junio de 2022".

Hasta la fecha se han administrado cerca de 208 millones de dosis de vacunas en diversos países y no se han reportado por el momento secuelas adversas de mayor gravedad.