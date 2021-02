Duque dice que no le teme a delincuentes tras amenazas del disidente Santrich

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 22 feb (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró este lunes que no teme a delincuentes luego de que fuera publicado un video en el que alias "Jesús Santrich", disidente de las FARC, le dice al mandatario "memento mori", expresión latina que significa "recuerda que morirás".

"No temo a amenazas de delincuentes. Los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano", afirmó el mandatario a Noticias RCN tras ser consultado sobre las declaraciones que hizo Santrich y que fueron divulgados por el programa La Noche, del canal NTN24.

El video, según La Noche, fue grabado el pasado el 13 de febrero y en él el jefe disidente dice: "'Memento mori', Duque. A Procusto le llega su Teseo, es decir que a todo marrano gordo le llega su diciembre".

Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", es uno de la veintena de exguerrilleros de las FARC que aparecen en un video del 29 de agosto de 2019 en el que el antiguo jefe negociador de esa guerrilla, Luciano Marín, alias "Iván Márquez", anunció que regresaban a las armas alegando una supuesta traición del Gobierno al acuerdo de paz.

Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando un pedido de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo acusaba de narcotráfico.

Tras un tire y afloje de la justicia colombiana, Santrich quedó finalmente libre y el 11 de junio de 2019 asumió el escaño en la Cámara de Representantes para el que fue designado por el partido FARC, ahora llamado Comunes y que surgió de la desmovilización de la guerrilla.

A pesar de ello dejó plantados a los escoltas de su esquema de seguridad el 29 de junio de ese año y no se había vuelto a saber de él hasta que apareció en el video junto a Márquez hace casi dos años.

RECHAZO A LAS AMENAZAS

Políticos y organizaciones sociales de diferentes corrientes rechazaron las amenazas de Santrich contra Duque, entre ellos el senador izquierdista Gustavo Bolívar, de la Colombia Humana, quien expresó en Twitter: "Inadmisibles las amenazas de Santrich a @IvanDuque".

"Rechazo todo tipo de violencia contra cualquier colombiano. En buena hora los Comunes se cambiaron el nombre para que las disidencias se queden con esa franquicia 'FARC' que nada aporta a la paz y al cambio que estamos gestando", expresó Bolívar, uno de los principales opositores del Gobierno.

En esa misma línea se manifestó el senador Roy Barreras, otro de los férreos opositores políticos de Duque y uno de los principales impulsores del acuerdo de paz con las FARC, que señaló: "Rechazo con indignación la estúpida amenaza de Santrich al presidente Iván Duque. Además de un delito, la amenaza es una estupidez política".

"Mi repudio ante estos mensajes amenazantes del prófugo Santrich. Ojalá las fuerzas de seguridad colombianas lo capturen pronto y lo sometan a la justicia por sus crímenes", afirmó por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que con estas amenazas "reaccionan delincuentes de disidencias de las FARC que sienten la presión de un Estado unido".

Según dijo Molano en la redes sociales, "alias 'Santrich' pronto verá que el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares y de Policía (Duque) tiene como principio 'Res, non verba' (realidades, no palabras)".