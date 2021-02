03/02/2019 Diana Navarro nos habla, emocionada, de su regreso a los escenarios. MADRID, 23 (CHANCE) Diana Navarro llega a Madrid con su torrente de voz y el próximo 3 de marzo ofrecerá un concierto en el Teatro Nuevo Alcalá, dentro de la gira que lleva por nombre su último trabajo discográfico, "Inesperado". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ALES



Diana Navarro llega a Madrid con su torrente de voz y el próximo 3 de marzo ofrecerá un concierto en el Teatro Nuevo Alcalá, dentro de la gira que lleva por nombre su último trabajo discográfico, "Inesperado".



Tan cercana como siempre, la malagueña nos ha hablado de su primera actuación del año, de sus proyectos y de cómo afronta la situación actual, además de comentar el revuelo que se creó con el parecido de la portada del disco de Isabel Pantoja con el suyo propio, algo a lo que resta importancia.



CHANCE: Diana, vuelves con una actuación el día 3 de marzo en el 'Nuevo Alcalá. ¿Qué esperas de ese día? Imagino que estarás emocionada, la primera del año.



DIANA: Estoy emocionadísima y tengo muchísimas ganas de presentarle este repertorio nuevo con temas de todos mis trabajos discográficos en un formato muy especial, haré una primera parte a piano y una segunda parte a guitarra, y con muchísimas ganas. Como bien dices, es el primero del año y desde noviembre no me subo a un escenario a hacer mis recitales así que estoy muy ilusionada.



CH: ¿Cómo has elegido el repertorio que vas a interpretar?



DIANA: Pues hay canciones que hace muchísimo tiempo que no canto porque mis fans me han pedido que las incluya y sobre todo creo que es un repertorio elegido para que sea un viaje muy emocional y muy interpretativo, y a la vez divertido también.



CH: Tú tenías preparada una gira que tuviste que interrumpir me imagino.



DIANA: Pudimos prolongarla un poquito porque como ya se sabe la cultura es segura y ejemplar. Muchos empresarios valientes siguieron apostando y pudimos hacer un poco más, pero si que es verdad que ha sido una gira más cortita y aunque corta... Como empezamos la gira antes de que saliese el disco, tuvimos la posibilidad de hacer más de treinta conciertos o sea que feliz por eso.



CH: Además, vivís mucho de los conciertos. Me imagino que ahora habrá sido un sufrimiento esta época.



DIANA: Muy grande y sobre todo por la dificultad que están teniendo mis compañeros, la gente que hace posible que yo pueda brillar en un escenario. Hay mucha gente detrás que está muy desamparada y eso es muy triste, la verdad.



CH: Durante el confinamiento, ¿qué te dedicaste a hacer?



DIANA: Pues mira, Warner, mi discográfica, hizo el 'Yo me quedo en casa Festival' entonces el primer día de confinamiento todos los artistas hicimos ese recital de media hora improvisado en casa y yo muy folclórica diciendo que he estado muy contenta, me ha gustado tanto que yo prometo conectarme todos los días... Claro, yo no sabía que íbamos a estar sesenta días de pandemia pues yo soy una mujer de palabra así que sesenta conexiones todos los días a las 20:45 aproximadamente después de los aplausos. Fue precioso porque pude estar en contacto con ellos, me ayudó mucho a mí como persona tener ese compromiso virtual y mis familiares pues estaba en contacto con ellos porque veían lo que hacía, que no solamente cantaba...



CH: ¿En qué momento te encuentras contigo misma?



DIANA: Estoy en mi mejor momento por eso que te decía. Ya me casé conmigo misma, tuve la suerte de que me llegase el amor de verdad y lo sigo disfrutando mucho, Dios quiera que dure para siempre y si no con todo lo que he vivido ya merece la pena.



- CH: ¿Estás nominada para los Premios Odeón?



- DIANA: Sí, me ha hecho mucha ilusión y ha sido sorpresivo porque, aunque mi disco no es de flamenco estoy nominada en esa categoría y me hace mucha ilusión porque adoro el flamenco.



- CH: ¿Estás preparando algún otro disco? ¿De qué estilo?



- DIANA: Siempre me inspiro de mi copla, mi saeta, mi flamenco, mi zarzuela... lo paso por una coctelera fusionada y sigo en esa línea. Pero lo que más me gusta es intentar seguir emocionando a la gente con letras sencillas, directas y entendibles para todos pero que te piñizquen el corazón. Así que sigo componiendo, formándome como actriz, con proyectos y muy ilusionada deseando que esto ya pase y poder volver a ser lo que fuimos.



- CH: ¿Sigues compaginado televisión y música? ¿Algún proyecto que tengas?



- DIANA: Pues, como las folclóricas antiguas, no te puedo adelantar nada todavía, pero tengo varios proyectos, de televisión, de teatro y de cine. Sigo formándome para estar a la altura cuando ya se materialicen.



- CH: ¿Te veo optimista con el futuro?



- DIANA: Sí. Realista pero optimista. No nos queda otra. Yo creo que tenemos todos dos opciones, o lamentarnos o superarnos. Y yo opto por superarme.



- CH: Ahora que está de actualidad Isabel Pantoja, ¿qué te pareció la portada que se parecía tanto a la tuya?



- DIANA: Una anécdota.



- CH: ¿Causalidad?



- DIANA: Yo sinceramente creo que sí. Creo que ella no fue consciente de ello y como dije en un programa, yo no tengo la patente de las orquídeas. Isabel ha hecho estéticamente por la copla muchísimo, ha sido pionera y ha sido una casualidad.



- CH: ¿Y lo del concierto que ibas a cantar con ella, pero al final no?



- DIANA: Eso yo pienso que fue un malentendido de verdad. Yo no la insistí porque me dio vergüenza sinceramente. Yo tenía que irme a trabajar a otro sitio a la mañana siguiente, estaba en Oviedo, y salimos pronto y no me pude quedar a verla.



- CH: ¿Alguna posibilidad que en un futuro podríais cantar juntas? ¿Te gustaría?



- DIANA: Sí, claro. Eso siempre es bonito. Hacer duetos con compañeros siempre es bonito.



- CH: ¿Qué esperas del día 3?



- DIANA: Que la gente lo disfrute. Que se llene. Que vengan a olvidarse de su momento y que vengan a tener ese SPA musical en el que tengamos un dialogo directo de emociones, de música, de vivencias, de historias inventadas y que empaticemos y disfrutemos de la música.



- CH: ¿Te emociona ahora más estar encima del escenario?



- DIANA: Sí, porque siempre he estado muy consciente del esfuerzo que una familia hace para venir a verme, pero ahora muchísimo más. Ya no es solamente el que tengan el valor de venir, aunque van a estar en un entorno seguro porque la cultura es absolutamente segura, sino también por el esfuerzo económico, las circunstancias no son las mismas. Yo garantizo que el que venga se va a sentir recompensado.