Desconecta.- Un oso negro salvaje irrumpe el paseo de unos excursionistas dándoles el susto de sus vidas

MADRID, 23 feb. (EDIZIONES)



En un parque de Dakota del Sur, Estados Unidos, un grupo de excursionistas se llevó el susto de sus vidas al cruzarse en su camino con un oso salvaje que salió de los arbustos justo delante de ellos.



Una de las componentes de grupo, Skye, se puso a grabar los minutos posteriores al encuentro con el oso en los que se masca la tensión, el nerviosismo y la inseguridad de saber si el oso iba a atacar o simplemente tenía curiosidad por conocer más de los visitantes de su hábitat.



https://www.youtube.com/watch?v=wSXRxnaVqu4



Skye y su marido pasaron unos minutos de máxima tensión intentando evitar que se acercara hasta que finalmente desapareció.



En unas declaraciones a Caters, la mujer dijo: "Estaba aterrorizada pensando que nos iba a atacar. Creía que era el fin".



En este tipo de parques existe la posibilidad de toparse con un oso negro salvaje, por lo que es recomendable conocer previamente una serie de técnicas para actuar en caso de encuentro con un oso.



1. Mantener la calma y hacer movimientos lentos.



2. Si el oso está acorralado, no darle la espalda al oso y retroceder unos metros para dejarle espacio para escapar.



3. Hacer ruido: hablar alto, cantar, gritar, agitar los brazos, dar palmadas, etc.



4. No correr. No actuar como una presa, ni siquiera si el oso decide atacar.



5. Si ataca, intenta luchar y si no funciona esta estrategia probar con hacerse el muerto.