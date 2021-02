Coronavirus.- La Fiscalía de Guatemala investiga la compra "anómala" de 30.000 test para detectar la COVID-19

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Guatemala ha abierto una investigación sobre la presunta compra "anómala" de 30.000 test para detectar el coronavirus por 7,3 millones de quetzales (782.000 euros) después de que la ministra de Sanidad, Amelia Flores, denunciara posibles irregularidades.



Dichas pruebas, que debían ser utilizadas en los hospitales regionales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango, fueron compradas a la empresa Kron Científica e Industrial, pero las autoridades han comprobado que "no cumplen con la calidad ofertada y producen resultados inválidos a la hora de utilizarlos para los fines que fueron adquiridos".



La ministra ha confirmado al diario 'Prensa Libre' que interpuso la denuncia el pasado 15 de febrero. Francisco Coma, viceministro de Hospitales, ha explicado por su parte que se percataron de las anomalías en las pruebas cuando estas se entregaron en los lugares donde serían utilizadas y ha matizado que en el momento en que fueron utilizadas no surtieron el efecto adecuado.



"Eran pruebas que en principio venían bajo toda la estructura de prueba ATILA y después, aparentemente, era un lote que la misma casa farmacéutica no reconoce", ha precisado Coma antes de dar más detalles sobre el asunto.



Stuardo Campo, de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, ha informado de que la varios equipos de la Fiscalía han acudido al Hospital Nacional de Chimaltenango y al Área de Salud de Huehuetenango, donde se encuentran las pruebas que podrían estar alteradas.



En este sentido, ha explicado que la compra de estas pruebas ha supuesto un gasto de 7,3 millones de quetzales y que la adquisición se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2020.