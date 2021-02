Colombia.- Duque responde a las amenazas de 'Jesús Santrich' afirmando que no teme a los "delincuentes"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente Colombia, Iván Duque, ha respondido este martes a las amenazas de muerte de uno de los actuales líderes de las disidencias de las disueltas FARC, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich', afirmando que no le teme a las "amenazas de delincuentes".



"No temo a amenazas de delincuentes. Los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano", ha respondido ante las cámaras de la cadena de televisión RCN, tras ser preguntado por las palabras de 'Jesús Santrich, quien un día antes reaparecía diciéndole que a "todo marrano gordo le llega su diciembre".



Este lunes el canal de televisión NTN24 publicó un vídeo de apenas unos segundos, grabado el pasado 13 de febrero y supuestamente desde territorio venezolano, en el que 'Jesús Santrich' le advertía al presidente colombiano con un expresión latina de que iba a morir, 'memento mori'.



"Con amenazas reaccionan delincuentes de disidencias de las FARC que sienten la presión de un Estado unido. 'Santrich' pronto verá que el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía tiene como principio 'res, non verba'", ha respondido también el ministro de Defensa, Diego Molano.



Las amenazas no han sido solo rechazadas desde Casa Nariño, pues el resto de formaciones políticas, independientemente de sus diferencias ideológicas con el presidente Duque, han mostrado su repulsa hacia las mismas.



"Nunca he vacilado en condenar la violencia en todas sus formas. Que quede claro: rechazo tajantemente las amenazas proferidas por 'Jesús Santrich' contra el presidente de la República", ha escrito en Twitter uno de los líderes de la oposición, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda.



Por su parte, el senador Roy Barreras, presente en las negociaciones de paz en La Habana, ha expresado a través de la misma red social su "rechazo" a "la estúpida amenaza de 'Santrich'", pues "además de un delito, la amenaza es una estupidez política. Solidaridad institucional y personal con el presidente".



"Hoy lo revolucionario no es tomar armas, sino dejarlas y lo valiente no es amenazar al presidente, sino reconocer crímenes y decir la verdad en la JEP. Rechazo enfáticamente amenazas contra Iván Duque por parte de 'Santrich'", ha censurado también el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal Colombiano.



No es la primera que vez que el presidente colombiano y las disidencias de las FARC, a quienes desde Casa Nariño califican de "narcoterroristas", se enfrascan en disputas dialécticas y descalificaciones.



Hace unos meses, los guerrilleros emitieron un comunicado en el que acusaban a Duque de haber vencido las elecciones con "el dinero de la cocaína", haciendo referencia al caso de la supuesta compra de votos del expresidente Álvaro Uribe durante la segunda vuelta electoral de 2018 a través del ya fallecido y supuesto narcotraficante Guillermo 'Ñeñe' Hernández.



'Santrich', junto a otros líderes destacados del alto mando de las extintas FARC, como 'Iván Márquez', Hernán Velásquez, alias 'El Paisa', o Henry Castellanos, también conocido como 'Romaña', anunció en agosto de 2019 su retorno a la lucha armada bajo la disidencia de 'Nueva Marquetalia' debido a los incumplimientos de los acuerdos de paz.



'Jesún Santrich', quien ejerció como negociador en los acuerdos de paz de 2016, es reclamado por las autoridades de Estados Unidos desde 2018, año en el que fue apresado, por delitos de narcotráfico cuando estaba al frente de las FARC.



La petición de extradición generó una disputa legal entre la Fiscalía de Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pidió su liberación ante la falta de pruebas.



Si bien ya en 2019 'Santrich' ejerció como miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por el ahora renombrado partido Comunes, la formación surgida de la desmovilización de las FARC, meses después desapareció hasta que en agosto de ese año reapareció con 'Iván Márquez' y otros anunciando su vuelta a las armas.