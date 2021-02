Ciencia.-Una especie extinta de ganso, revelada en una antigua pintura egipcia

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Una especie extinta de ganso moteado ha sido descubierta durante el examen de una conocida pintura egipcia que data de hace 4.500 años.



Se trata una escena de caza de aves con red pintada en estuco en la mastaba de Nefermaat y su esposa Atet. La obra, conocida como Ocas de Meidum, se conserva en el Museo de Antigüedades Egipcias de El Cairo.



El científico de la Universidad de Queensland Anthony Romilio, dijo que la extraña pero hermosa ave era bastante diferente a los gansos de pecho rojo (Branta ruficollis) modernos, con colores y patrones distintos y llamativos en su cuerpo, cara, pecho, alas y patas.



"La pintura, Ocas de Meidum, ha sido admirada desde su descubrimiento en el siglo XIX y descrita como la Mona Lisa de Egipto. Al parecer, nadie se dio cuenta de que representaba una especie desconocida. La licencia artística podría explicar las diferencias con los gansos modernos, pero las obras de arte de este sitio tienen representaciones extremadamente realistas de otras aves y mamíferos", explicó Romilio en un comunicado.



Romilio dijo que no se habían encontrado huesos de gansos de pecho rojo (Branta ruficollis) en ningún sitio arqueológico egipcio. "Curiosamente, se han encontrado huesos de un pájaro similar pero no idéntico en Creta. Desde una perspectiva zoológica, la obra de arte egipcia es la única documentación de este ganso con patrones distintivos, que ahora parece estar globalmente extinto".



Romilio dijo que los animales extintos se habían identificado previamente en el arte antiguo, pero no todas las especies habían sido confirmadas científicamente. "Apliqué los criterios de Tobias (delimitación de especies) al ganso, junto con otros tipos de gansos en el fresco", dijo.



"Este es un método muy eficaz para identificar especies, utilizando medidas cuantitativas de las características clave de las aves, y refuerza enormemente el valor de la información para la ciencia zoológica y ecológica".



El doctor Romilio dijo que Egipto no siempre fue predominantemente desértico y tenía "una historia biodiversa, rica en especies extintas. Su antigua cultura surgió cuando el Sahara era verde y estaba cubierto de praderas, lagos y bosques, repletos de diversos animales, muchos de los cuales estaban representados en tumbas y templos. Hasta ahora, la ciencia ha confirmado la identidad de relativamente pocas de estas especies".