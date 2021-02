Chileno Jarry debutó con trabajosa victoria en el torneo ATP de Córdoba

El chileno Nicolás Jarry, ex Top 40 y actualmente por los últimos puestos del ranking tras una larga inactividad, se presentó con un triunfo la noche del lunes en el torneo ATP de Córdoba (Argentina), con el que comienza la gira sudamericana de canchas lentas.

Jarry, de 25 años y que viene de purgar una sanción de once meses de inactividad tras dar positivo en un control antidopaje, se impuso en el cierre de la jornada al español Jaume Munar por 5-7, 7-7 (7/5) y 6-4, en un cotejo que se extendió durante 2 horas y 45 minutos.

"Estoy muy feliz, con ganas de seguir. Es difícil volver acostumbrarse, hace mucho que no sentía estos nervios, que son muy específicos de la competencia. La semana pasada se me escapó un partido, pero de a poco avanzando", contó Jarry, que recibió una invitación especial para disputar este torneo ya que actualmente es el 1.165 del ranking.

"Esto significa mucho para mí. Fue un partido difícil y con muchos altibajos. Por momentos se me iba, pero me mantuve firme. Estoy orgulloso", expresó Jarry, que volvió a ganar un partido en el nivel ATP después de casi 19 meses y en la segunda ronda tendrá como adversario al francés Benoit Paire, segundo preclasificado.

Más temprano, el colombiano Daniel Elahí Galán fue eliminado por el eslovaco Jozef Kovalik con parciales de 6-2, 1-6 y 6-3.

"Arranqué bastante regular, muy tenso, luego me fui soltando, recuperé la confianza, pero en el tercer set cometí un par de errores, también hubo algunos aciertos de él, y sentí que en un minuto se me fue el partido. Es algo que ya me ha pasado en tres ocasiones este año, me falta confianza en momentos claves", destacó Galán tras el traspié.

Previamente se completó la etapa de clasificación, por el que accedieron tres argentinos más al torneo, que contará así con nueve jugadores locales.

También logró clasificar el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera, que se vio beneficiado por la suerte, ya que debutará directamente en segunda ronda al ocupar la plaza dejada vacante por Guido Pella

Pella partía como cuarto preclasificado pero quedó excluido del certamen al dar positivo al covid-19 en el testeo que se le realizó apenas arribó a Córdoba, y antes de ingresar en la 'burbuja' del torneo.

Estos son los resultados del lunes en el torno ATP de Córdoba:

- Primera ronda:

Nicolás Jarry (CHI) a Jaume Munar (ESP) 5-7, 7-6 (7/5), 6-4

Jozek Kovalik (SVK) a Daniel Elahí Galán (COL) 6-2, 1-6, 6-3

-Ronda de clasificación:

Facundo Bagnis (ARG) a Pedro Sakamoto (BRA) 6-2, 6-4

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a Joao Menezes (BRA) 6-4, 6-4

Tomás Martín Etcheverry (ARG) a Ernesto Escobedo (USA) 7-5, 7-5

Marcelo Tomás Barrios Vera (CHI) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 7-6 (7/3), 7-6 (7/4)

St/ma