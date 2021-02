Brasil.- El Hospital de La Candelaria identifica 159 muestras positivas de la variante británica y 2 de la brasileña

14/10/2020 Análisis de una prueba PCR en el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 (EUROPA PRESS)



El servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha realizado la secuenciación genómica de un total de 812 muestras de casos positivos de coronavirus en el marco de un proyecto de investigación que ha tenido como resultado la identificación de 159 muestras positivas de la variante británica (B.1.1.7) y 2 de la variante brasileña (clasificadas como P.1 y P.2), ambas detectadas este último fin de semana.



Según los resultados del estudio, el 19,6% de las muestras analizadas entre el 18 de diciembre y el 22 de febrero resultaron positivas a la variante británica y un 0,24 a la variante encontrada por primera vez en Brasil, mientras que el resto están ya descritas de la cepa original y no tienen ninguna repercusión conocida actualmente en la biología del SARS-CoV-2.



De momento, y a la espera de que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas consensúen los criterios para realizar un muestreo que aporte información epidemiógica sobre la incidencia en España de las nuevas variantes del SARS-Cov2, sólo se dispone para el ámbito de Canarias de los resultados de este estudio de investigación.



Adicionalmente, el Ministerio de Sanidad publicó ayer un informe sobre la situación epidemiológica de la variante B.1.1.7 del SARS-CoV-2 y otras variantes de interés , donde se menciona que en Canarias hay 3 casos de variante B.1.1.7 (en muestras remitidas por el Hospital Dr. Negrín y secuenciados en FISABIO, Valencia), 46 casos detectados a través de fuentes informales, similares a los casos que informa el Servicio de Microbiología del Hospital de la Candelaria, y 9 casos de variante P2.



Estas 9 muestras positivas para la variante P2 corresponden a muestras remitidas por el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y secuenciados en FISABIO, Valencia, dentro del proyecto SeqCOVID. En el marco de este proyecto de investigación se han enviado desde el Hospital Dr. Negrín muestras recibidas en el Laboratorio de Microbiología desde el mes de marzo de 2020.



De las muestras remitidas hasta el momento se han identificado 9 cepas de la variante P2, que pertenecen a un brote intrahospitalario ya cerrado que tuvo en diciembre de 2020.



Hasta el momento, la variante P2 no está incluida en ninguna lista de prioridad, no está clara su frecuencia en Brasil y se desconoce su efecto epidemiológico o clínico. Estas muestras están en proceso de verificación epidemiológica ya que fueron analizadas en el contexto de un estudio científico virológico.