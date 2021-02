Argentina.- Argentina publica una lista de 70 personas inoculadas por el Gobierno en medio del escándalo de las vacunas

21/02/2021 El exministro de Argentina Ginés González García POLITICA JULIETA FERRARIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Argentina ha publicado este viernes una lista con los nombres de 70 personas vacunadas a partir de gestiones oficiales del Ministerio de Salud, una publicación que se realiza en medio del escándalo de nepotismo en el acceso al inmunizador contra el coronavirus, conocido como 'Vacunatorio VIP'.



La lista señala a quienes recibieron dosis de la vacuna rusa Sputnik V en el Hospital Posadas y recoge nombres como el del expresidente Eduardo Duhale, su esposa, Hilda Gonzáles, y sus hijas; el ministro de Exteriores Felipe Solá; el procurador del Tesoro Carlos Zannini; de dirigentes peronistas como Lorenzo Pepe; empresarios como Florencio Aldrey, o legisladores como Eduardo Valdés y Jorge Taiana, entre otras figuras de distintos ministerios, sindicalistas o periodistas, informan distintos medios argentinos.



Asimismo, el presidente argentino, Alberto Fernández, encabeza esta lista junto al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, o el portavoz presidencial, Juan Pablo Biondi, así como el secretario privado del presidente, Nicolás Ritacco, quienes, se vacunaron para "preservar la salud" de Fernández, que recibió el inmunizador de forma oficial en enero, y generar así "la burbuja sanitaria presidencial", según ha señalado la Casa Rosada.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, integra también la lista ya que recibió una dosis en el Palacio de Hacienda junto a colaboradores como el director argentino ante el Fondo Monetario (FMI), Sergio Chodos; su jefa de Gabinete, Melina Mallamace; o su asesor Pablo Salinas, entre otros.



Nombres como el del dirigente kirchnerista Jorge 'el Topo' Devoto o el periodista Gabriel Michi también se encuentran en esta lista, tal y como informa 'La Nación'.



Por otro lado, el documento, cuya difusión ha sido solicitada por la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, como medida ante el escándalo, no incluye nombres como el de la vicepresidente Cristina Kirchner, o el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, quienes recibieron la dosis del inmunizador ruso de las partidas enviadas a la provincia de Buenos Aires.



Entre los identificados en la lista tampoco aparecen Alfonso Massa, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu, el padre y los suegros del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Según un registro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), todos ellos recibieron el inmunizador, una acción que han defendido indicando que algunos de ellos eran mayores de 70 años y "pertenecen a grupos de riesgo" y que pidieron turno en su hospital asignado.



EL ORIGEN DEL ESCÁNDALO



El exministro de Salud de Argentina Ginés González García dimitió el pasado viernes después de que Alberto Fernández pidiese su renuncia al destaparse un escándalo de nepotismo en el acceso a las vacunas contra el coronavirus.



El escándalo salió a la luz después de que el periodista argentino Horacio Verbitsky asegurara durante una conversación con la emisora de radio El Destape que había accedido a la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria gracias a la gestión de su "viejo amigo" González García.



Verbitsky fue más allá y añadió que cuando estaba yendo hacia el hospital recibió un mensaje directo de González García. "Me dijo que iba a ir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna", según el periodista.



El periodista argentino ha admitido su "arrepentimiento" y reconoce que vacunarse de forma privilegiada "fue un error grave del que me arrepiento y pido disculpas", ha publicado en su blog personal 'El cohete a la luna', recoge el diario 'Clarín'.