Anna Ferrer, el apoyo principal de Paz Padilla, cumple 24 años

28/01/2020 Anna Ferrer



De todo es sabido que la relación que tiene Paz Padilla con su hija, Anna Ferrer, es exquisita. No es un vinculo normal entre madre e hija, ya que ambas son como amigas, tienen una confianza bestial para todos y son el pilar fundamental de la otra cuando más lo necesitan. A pesar de la corta edad de Anna (24 años) se ha tenido que enfrentar a unas situaciones muy dolorosas para ella, pero sobre todo para su madre y ha estado ahí en todo momento.



Hoy, Anna Ferrer cumple 24 años y lo hace siendo el pilar fundamental de su madre en estos momentos. Y no es que la actriz necesite o reclame el amor de los suyos, porque ella es una persona que siempre ve el lado positivo de la vida y siempre tiene una sonrisa para todo, pero su hija ha demostrado estar al nivel de las desgracias de la vida y no se ha separado del lado de su madre ni un solo momento.



Hace apenas un año, Anna tenía que enfrentarse al fallecimiento de su abuela, la madre de la presentadora de televisión, y meses más tardes al de Antonio Vidal, el gran amor de Paz, quien se iba de esta vida tras no superar una larga enfermedad. En todo momento hemos visto a madre e hija unidas ante todas estas situaciones y demostrando frente las cámaras que lo más importante que hay y que tienen es el amor y el cariño que tienen entre ellas.



De esta manera, la hija de Paz Padilla se hace un año más mayor... siendo una mujer de la que está muy orgullosa su madre y a la que quiere con locura, de hecho son muchas las aventuras que vemos en redes sociales entre ellas, ya que suelen compartir muchos momentos del día con sus seguidores.