AMP.- Guinea.- Guinea comienza la campaña de vacunación contra el ébola ante el último brote

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Guinea ha comenzado este martes la campaña de vacunación contra el ébola, tras la recepción el lunes --un día después de lo previsto a causa de las condiciones climatológicas-- de un lote con más de 11.000 dosis enviadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Así lo ha confirmado la delegación de la OMS en África, que ha detallado que la vacunación ha comenzado en la región de Gouecké, epicentro del brote de la enfermedad, con las personas de más riesgo.



Por su parte, la directora de la OMS África, Matshidiso Moeti, ha destacado que el proceso de inmunización ha comenzado "menos de 24 horas después" de que las dosis del fármaco hayan llegado a la capital, Conakry.



Moeti ha justificado que esta "remarcable velocidad" se ha producido debido a la "enorme capacidad" que el país adquirió durante el brote de ébola de 2014 y la experiencia de los expertos guineanos que han apoyado la respuesta al último brote registrado en República Democrática del Congo (RDC).



Anteriormente, las autoridades de Guinea habían confirmado que la campaña de vacunación arrancararía durante la jornada. El director general de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSS), Sakoba Keita, ha indicado que los equipos de vacunación estaban ya desplegados en N'Zerekore, donde se decretó el nuevo brote durante la jornada del 14 de febrero. "Todas las disposiciones han sido adoptadas", ha agregado.



"Como ya están habituados a llevar a cabo esta vacunación, no hay duda de que arrancará en las próximas horas", ha manifestado, según ha recogido el portal guineano de noticias Media Guinée. Asimismo, ha pedido a la población de N'Zerekore "que se movilice y se vacune".



"Esta vacuna no es nueva para ellos. Durante la primera epidemia hubo mucha gente que se vacunó en N'Zerekore, especialmente en la subprefectura de Koropara, donde hubo una movilización muy fuerte. Como Gouecké --epicentro del brote-- no está lejos de Koropara, creemos que podrán movilizarse", ha sostenido.



La OMS confirmó durante la tarde del lunes la llegada al aeropuerto de Conakry de un avión con la vacuna. "La carga fue trasladada desde Senegal en un avión gubernamental después de que el mal tiempo provocara una parada en Dakar. Una vacunación oportuna será crucial para hacer frente al brote de ébola", agregó.



Guinea fue epicentro de una epidemia de ébola entre 2014 y 2016 que costó la vida a más de 11.000 personas en África Occidental, que dejó más de 28.000 casos y 11.000 muertos en este país, así como en Sierra Leona y Liberia.



El brote fue declarado apenas unos días después de que las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) confirmaran un nuevo brote de ébola en la provincia de Kivu Norte (este), que estuvo el año pasado en el centro de otro brote que dejó cerca de 2.300 muertos.