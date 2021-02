Willy ayuda al triunfo de Pelicans; pierden Rubio, Juancho e Ibaka

El jugador de Minnesota Timberwolves Ricky Rubio. EFE/ Craig Lassig

Houston (EE.UU.), 21 feb (EFE).- El pívot Willy Hernangómez siguió una jornada más de titular con los Pelicans de Nueva Orleans y volvió a ser el mejor en el juego interior de su equipo al que ayudó a conseguir una importante victoria frente a los Celtics de Boston.

El mayor de los hermanos Hernangómez se convirtió también en el único jugador español que disfrutó del triunfo en la jornada dominical de la NBA después que su hermano Juancho, el base Ricky Rubio y el pívot Serge Ibaka sufrieron sendas derrotas con sus respectivos equipos.

El entrenador de los Pelicans, Stan Van Gundy, tiene toda la confianza en el juego interior de Willy y fue clave para que al final, en tiempo de prórroga, venciesen por 120-116 a los Celtics.

Hernangómez jugó 23 minutos y aunque tuvo su mejor toque de muñeca, falló 7 de los 10 tiros que hizo a canasta, y los tres lanzamientos de personal, para acabar con seis tantos, en el juego interior tuvo todo el protagonismo.

El exjugador del Real Madrid capturó 13 rebotes, incluidos ocho defensivos, repartió dos asistencias, puso un tapón, perdió un balón y cometió dos faltas personales.

Rubio brilló con su juego ofensivo al ser el segundo máximo encestador de los Timberwolves de Minnesota tras aportar 18 puntos, pero no pudo evitar la cuarta derrota consecutiva del equipo, que perdió de visitante por 103-99 frente a los Knicks de Nueva York.

La derrota fue la cuarta consecutiva y los Timberwolves al concluir el partido anunciaron el despido de Ryan Saunders como su entrenador, mientras que Chris Finch, hasta ahora asistente con los Raptors de Toronto fue elegido como su nuevo responsable técnico.

Rubio disputó 27 minutos y encestó 7 de 12 tiros de campo, incluidos 3 de 5 triples, 1 de 3 desde la línea de personal, y entregó seis pases para anotación.

Pero el jugador de El Masnou no tuvo ningún protagonismo en las acciones dentro de la pintura, que fueron decisivas, al quedarse sin rebotes, recuperó un balón, perdió otro y cometió dos faltas personales.

Su compatriota, el ala-pívot Juancho Hernangómez, que salió de reserva, aportó siete puntos en 11 minutos de juego al anotar 2 de 3 tiros de campo (2 de 3 triples) y 1 de 1 desde la línea de personal y logró un rebote.

Tampoco pudo disfrutar del triunfo Ibaka, que vio como su equipo de Los Angeles Clippers perdía de local por 108-112 ante los Nets de Brooklyn, que nunca pudieron con el mejor juego individual del escolta James Harden.

Ibaka, que jugó 21 minutos como titular de los Clippers, aportó ocho puntos, tras anotar 4 de 8 tiros de campo, falló dos intentos de triples, y no fue a la línea de personal.

También tuvo protagonismo en el juego interior al capturar ocho rebotes --siete defensivos--, dio dos asistencias, puso un tapón, perdió un balón y cometió una falta personal, sin que al final pudiese ser factor ganador.