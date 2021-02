Wall Street cae ante ansiedad por inflación y alza de retornos bonos Tesoro

FOTO DE ARCHIVO-Un hombre lleva una mascarilla mientras camina por Wall Street durante el brote de coronavirus en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. 13 de marzo de 2020. REUTERS/Lucas Jackson

Por Devik Jain y Shreyashi Sanyal

22 feb (Reuters) - Las acciones en Estados Unidos caían el lunes, ya que el alza de los retornos de los bonos del Tesoro del país y perspectivas de una aceleración de la inflación hacían temer una sobrevaloración de los papeles, lo que afectaba a las gigantes de la tecnología.

* Las acciones de Apple Inc, Microsoft Corp, Facebook Inc, Alphabet Inc, Tesla Inc, Netflix Inc y Amazon.com Inc reanudaron su caída de la semana anterior, al bajar entre 0,6% y 2,1%.

* Las ganancias del cuarto trimestre, en gran parte positivas, impulsaron a los principales índices de Wall Street a máximos históricos a inicios de la semana pasada, pero el repunte perdió fuerza por los temores de un posible obstáculo en los esfuerzos de vacunación en todo Estados Unidos y las preocupaciones sobre la inflación surgidas de una serie de medidas de estímulo.

* "Dado que los inversores se anticipan, ahora se están preparando para un posible aumento de la inflación", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.

* "La mayoría de las acciones ligadas al crecimiento económico se benefician de la caída de las tasas de interés. Si se espera que las tasas de interés suban, eso reduciría el valor intrínseco de dichas acciones", agregó.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron el 1,38%, por encima del nivel psicológico del 1,30%.

* Es probable que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su testimonio semestral ante el Congreso esta semana, reitere el compromiso de mantener una política monetaria ultraexpansiva durante el tiempo que sea necesario.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajaba 142,78 puntos, o un 0,45%, a 31.351,54 unidades; el S&P 500 perdía 23,54 puntos, o un 0,60%, a 3.883,17 unidades, y el Nasdaq Composite disminuía 165,59 puntos, o un 1,19%, a 13.708,88 unidades.

(Reporte de Devik Jain en Bengaluru; Editado en español por Janisse Huambachano y Rodrigo Charme)