Wall Street abre con pérdidas, pendiente de los bonos del Tesoro

Vista de la Bolsa de Nueva York en Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 22 feb (EFE).- Wall Street abrió este lunes con pérdidas en sus principales indicadores mientras los inversores están pendientes de la venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense, que ha elevado su rendimiento hasta niveles no vistos en un año.

Media hora después del inicio de las operaciones, el Dow Jones de Industriales bajaba 0,35 % o 108,67 puntos, hasta 31.385,65, y el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,50 % o 19,52 enteros, hasta 3.887,19.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, descendía un 0,94 % o 130,13 unidades, hasta 13.744,33.

Por sectores, la mayor caída era para las empresas de servicios públicos (-1,59 %), las tecnológicas (-1,38 %) y las sanitarias (-1,08 %), mientras que avanzaban con fuerza las energéticas (3,2 %).

El rendimiento del bono del Tesoro a diez años subió este lunes hasta el 1,37 % y algunos inversores están preocupados por su rápido ascenso, que podría perjudicar a grandes empresas tecnológicas y hacer menos atractiva la inversión bursátil.

No obstante, los analistas por su parte apuntan que la subida de los tipos es señal de una mayor confianza en la recuperación económica, lo que no debería verse como una amenaza ya que las políticas fiscales y monetarias siguen siendo acomodaticias.

"Lo tienen todo a favor, de momento: buenas noticias sobre la covid-19, el estímulo y buenos resultados. Por eso los tipos son más altos", explicó el analista Patrick Spencer, de la firma Baird.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones de Industriales, encabezaban los descensos Microsoft (-2,32 %), Nike (-1,80 %), Cisco (-1,73 %) y Home Depot (-1,55 %).

En otros mercados, el barril de Texas subía a 60,88 dólares; el oro ascendía a 1.806,30 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situaba en 1,345 % y el dólar se depreciaba frente al euro, con un cambio de 1,2152.