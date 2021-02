UE.- Bruselas mantiene su objetivo de acordar en marzo las cuotas de pesca compartidas con Londres

15/10/2020 Pescadores en barco pesquero POLITICA ECONOMIA CEPESCA



BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea mantiene su objetivo de acordar con las autoridades británicas antes de que acabe marzo las cuotas de pesca definitivas para este año del centenar de poblaciones que la Unión Europea comparte con Reino Unido y garantizar así a la flota comunitaria la continuidad de su actividad.



"Seguimos confiando en que podremos acordar las oportunidades de pesca definitivas para 2021 antes de final de marzo y garantizar la continuidad de nuestros pescadores que faenan en los stocks compartidos con Reino Unido", ha explicado el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, tras la reunión por videoconferencia de los ministros de Pesca de los Veintisiete.



El lituano ha señalado que es "absolutamente vital" lograr un acuerdo con Londres al respecto y durante el encuentro telemático ha informado a los responsables del ramo de la UE sobre los avances conseguidos en las dos rondas de negociaciones que Bruselas ha mantenido ya con las autoridades británicas.



La UE y Reino Unido deben fijar las posibilidades de pesca para un centenar de stocks cuya gestión es compartida entre ambas partes. Como medida provisional, y a la espera de un acuerdo sobre el Brexit, el bloque se asignó en diciembre unas cuotas pesqueras equivalentes al 25% de las previstas para 2020, pero esta solución solo abarca el primer trimestre del año y expirará a finales de marzo.



A pesar de que las consultas ya están avanzando, los Veintisiete todavía deben cerrar en las próximas semanas el mandato negociador del Ejecutivo comunitario. Los ministros de Pesca de la UE han pactado este lunes los últimos flecos del mismo y el comisario ha celebrado que es una "base sólida" para continuar con las negociaciones.



Sinkevicius ha explicado en este sentido que la UE buscará en las consultas acordar unas posibilidades de pesca que estén en línea con las recomendaciones científicas del ICES para cada stock, así como que seguirá el principio de precaución para aquellas poblaciones para las que no existan datos sobre el estado de la biomasa.



Por su parte, el ministro de Asuntos Marítimos de Portugal, Ricardo Serrao, en calidad de presidente de turno de la reunión de ministros de Pesca de la UE, ha destacado la "situación excepcional" de estas negociaciones, que se desarrollan por primera vez tras el Brexit.



El ministro portugués ha trasladado que los Veintisiete han encomendado "por unanimidad" a la Comisión Europea que trabaje para que las conversaciones con Londres acaben "lo antes posible" y respeten tanto las recomendaciones científicas como las "necesidades" del sector.



ESPAÑA PIDE CLARIDAD Y CERTEZA



En nombre de España ha participado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien en un comunicado ha remarcado la necesidad de establecer "cuanto antes y con claridad y certeza" las cuotas de pesca de las poblaciones compartidas con Reino Unido porque "es lo que la flota necesita para hacer la necesaria planificación de su actividad empresarial".



Más allá de las posibilidades de pesca de especies como la merluza, el gallo o el rape, la prioridad de España es que la UE consiga "niveles aceptables de capturas" de besugo y de bacalao del Oeste de Escocia y el Mar Céltico. El objetivo es que la captura de estas especies no "estrangule" la actividad de los buques que se centran en otras pesquerías por la obligación de desembarque.



En este sentido, España aboga por mantener la cuota actual de besugo, que "no compromete la sostenibilidad de la especie y garantiza la sostenibilidad social, económica y de empleo". Con respecto al bacalao, pide "cifras realistas" en las bolsas de cuotas que se asignan para los países que, como España, no cuentan con una cuota concreta.



El ministro Planas ha aprovechado la reunión también para instar al Ejecutivo comunitario a realizar los "esfuerzos necesarios" para concluir un nuevo acuerdo de pesca con Mauritania, dado que el actual expira el próximo 15 de noviembre y ya ha sido prorrogado en dos ocasiones.