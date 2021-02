Trinidad y Tobago denuncia la dificultad para acceder a las vacunas de covid

En la imagen, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley. EFE/Andrea De Silva/Archivo

San Juan, 22 feb (EFE).- El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, denunció los problemas que el país caribeño sufre, al igual que los pequeños territorios en general, para acceder a las vacunas contra la covid-19 en el mercado internacional.

Rowley, en conferencia de prensa junto al ministro de Salud, Terrence Deyalsingh, dijo que a pesar de las promesas de lo contrario, los países pequeños se enfrentan a dificultades para acceder a las vacunas.

Señaló que bajo el mecanismo Covax, creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso equitativo a las vacunas en naciones de ingresos medios y bajos, se suponía que todos los países tuvieran acceso a un determinado número de dosis, lo que finalmente no ha ocurrido.

Dijo que Trinidad y Tobago se unió a la iniciativa de Covax a un costo total de 9,7 millones de dólares, que se suponía iba a ser la garantía para recibir las vacunas en un plazo de tiempo razonable.

Rowley sostuvo que desde entonces la comunicación ha sido muy incierta entre los países pequeños y los gestores de Covax.

"Lo que estábamos experimentando es que si eres un pequeño comprador ni siquiera te escuchan los proveedores, que están bajo el control de los países más grandes y poderosos", subrayó.

"A los países pequeños ni siquiera se les permite pasar por la puerta para hacer el pedido", denunció Rowley.

El ministro Deyalsingh admitió que ha visto situaciones en las que, a menos que se puedan garantizar pedidos importantes, simplemente se ignora al comprador.

"Algunas empresas no hablarán contigo a menos que puedas comprar 3 millones de dosis. No hay forma de que Trinidad y Tobago necesite esa cantidad, la pueda almacenar o pagar al mismo tiempo", dijo.

El director médico de Trinidad y Tobago, Roshan Parasram, señaló por su parte que, tal como está la situación, habrá que buscar alternativas a Covax.

Rowley dijo que la esperanza es que dado que África, como continente, está teniendo mejor suerte con el acceso a las vacunas pueda ayudar a la región caribeña a asegurar parte de su suministro.

Hasta ahora, el Gobierno de Trinidad y Tobago no ha intentado hacer acuerdos para la compra de vacunas con Rusia o China, ya que sus vacunas aún no han sido aprobadas por la OMS.