Sedienta de cultura, Europa analiza reabrir los museos

ARCHIVO - Las instituciones culturales de toda Europa, como las de la Isla de los Museos de Berlín, llevan semanas de cierre. Los directores de museos de algunos países opinan que ya es hora de reabrir. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Amplios espacios para el distanciamiento, aire acondicionado decente y todo el equipo necesario para controlar los protocolos de salud y seguridad. Por eso, los museos a lo largo de Europa, forzados a cerrar durante las cuarentenas por la pandemia de coronavirus, piensan que han sido tratados de manera injusta. Los museos de numerosos países europeos están presionando para ser exceptuados de las estrictas restricciones de confinamiento, mientras otros directamente alertan que ya no pueden hacer frente a su situación financiera. En una carta al Gobierno alemán y a las autoridades culturales, los directores de los principales museos germanos solicitaron la reapertura general de estas entidades culturales para satisfacer a una población "hambrienta de cultura". Sus contrapartes en Suiza, mientras tanto, apelaron en una carta abierta difundida a fines de enero a "poner fin al cierre de los museos por el bienestar intelectual de todos". "Nuestra preocupación es contener la pandemia, pero al mismo tiempo reabrir los museos en una forma adaptada a la respectiva situación del coronavirus", señalaron los directivos de los museos suizos en una carta colectiva. Los museos de numerosas ciudades europeas reabrieron luego de la primera ola de contagios de covid-19 en la primavera boreal de 2020. Sin embargo, semanas después del inicio de una segunda gran ola de infecciones signada por el temor a cepas de coronavirus que se contagian con mayor rapidez, se estima que la mayoría de los museos en países como Dinamarca, Austria y Suecia no reabrirán antes de marzo. Varios museos británicos advierten que están haciendo todos los esfuerzos por sobrevivir a causa de la falta de ingreso de fondos durante el nuevo confinamiento. La organización benéfica independiente Art Fund alertó a fines de enero en Londres que se necesitaba más ayuda para apoyar especialmente a los museos más pequeños. "Nuestra reciente investigación halló que seis de cada diez museos, galerías y casas históricas estaban preocupados por su supervivencia", declaró la directora ejecutiva de Art Fund, Jenny Waldman. "Trágicamente, estamos viendo ahora que museos muy conocidos y muy queridos están afrontando la suspensión de actividades o el cierre definitivo", alertó. El reconocido escultor Anish Kapoor también sumó su voz y advirtió que los museos del Reino Unido enfrentan graves dificultades financieras. El Museo Florence Nightingale de Londres anunció recientemente que se vio forzado a cerrar por el momento. "La pandemia nos ha puesto de rodillas", afirmó el director del museo, David Green. Green dijo que no dejaba de ser una cierta ironía el cierre de este museo, ya que Florence Nightingale fue la precursora de la enfermería moderna y sus enseñanzas allanaron el camino para la actual respuesta de los agentes de salud a la pandemia de coronavirus. Polonia, en tanto, está planeando relajar cuidadosamente sus restricciones por el coronavirus y reabrir museos y galerías si se cumplen con ciertos requerimientos sanitarios, según informó el ministro de Salud, Adam Niedzielski, en Varsovia a fines de enero. También reabrirían los centros comerciales. Austria también ha reconsiderado reabrir los museos, aunque condicionó la medida a una caída significativa de las infecciones. Las cosas se mueven más lento en otros lugares, y los directores de diversas instituciones de Basilea, Suiza, y sus alrededores afirman que los museos deben reabrir pronto para brindar "apoyo emocional" como también "paz, relajación, inspiración e imaginación". "Si el acceso físico es limitado o incluso imposible, entonces se genera una atrofia básica de educación y cultura en una sociedad", señalan. En Alemania, los propietarios de museos aseguran que "ya han adaptado sus instalaciones a la nueva situación con un gran cuidado luego de la primera fase de cuarentena" y ahora van más allá. "El consenso es que (los museos) no se han destacado como lugares de un evento infeccioso desde el comienzo de la pandemia", afirman desde los centros culturales. No obstante, las autoridades sanitarias de Alemania sostienen que el cierre de entidades como los museos estuvo justificado por la necesidad general de reducir el contacto social, por ejemplo en el viaje hacia y desde los museos en el transporte público. El Instituto Robert Koch, que lidera la respuesta a la pandemia de Alemania, subraya que dado el número de contagios en muchos países europeos no siempre se puede determinar la fuente exacta de una infección, por lo que los museos no pueden descartarse como un riesgo. dpa