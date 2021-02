Sampaoli anuncia por carta su salida del Atlético Mineiro

En la imagen un registro del entrenador argentino Jorge Sampaoli, quien anunció este lunes su salida como técnico del club brasileño de fútbol Atlético Mineiro. EFE/Yuri Edmundo/Archivo

Sao Paulo, 22 feb (EFE).- El entrenador argentino Jorge Sampaoli anunció este lunes por carta su salida como técnico del Atlético Mineiro, club que abandonará el próximo jueves coincidiendo con el final del Campeonato Brasileño.

"Llegó el final. El jueves será el último partido. Salgo con la nostalgia de no haber podido dirigir con el estadio lleno. Sé que nos emocionamos mucho", declaró el exseleccionador de Argentina y Chile en la misiva divulgada por su asesoría de prensa.

Sampaoli pone fin de esta forma a su andadura en el equipo de Belo Horizonte, al que llegó en marzo de 2020 y que abandona tan solo una temporada después y una antes de finalizar su contrato con los 'gallos', que se extendía hasta diciembre de 2021.

"Quiero agradecer a todo el club; a los jugadores, por la entrega; a todos los trabajadores de la institución por poner su alma en este proyecto; a los dirigentes por darnos grandes condiciones para trabajar; a la ciudad, por tratarnos bien", enumeró el técnico.

En la carta, Sampaoli no desveló cuál será su próximo destino, pero la prensa local asegura que podría ser el Olympique de Marsella francés, con el que ya tendría un acuerdo firmado.

"El año de 2020 fue durísimo para la humanidad. Tuvimos que ser creativos y quisimos construir un equipo que, al pasar por la televisión, hiciera olvidar la tristeza del momento. No nos propusimos simplemente ganar: intentamos ser felices", manifestó.

En este sentido, dijo que "no hubo un solo día en el Atlético Mineiro en que abandonaran" su idea del fútbol.

"Este equipo tuvo la valentía de jugar dentro y fuera de casa de la misma forma. El Gallo puso su corazón en todo el país. Eso me da un orgullo impresionante. Deseo que sea una ideología que se mantenga en el club", indicó.

"El fútbol brasileño tiene un talento infinito y me hizo reencontrarme con la belleza del juego, algo que me marcará para siempre", completó.

Antes de asumir el Mineiro, Sampaoli, exentrenador del Sevilla español, entre otros clubes, dirigió en 2019 al Santos, con el que quedó en segundo lugar en el Campeonato Brasileño de ese año, que ganó el todopoderoso Flamengo.

Del conjunto paulista salió enemistado con la directiva y su adiós acabó en los tribunales.

En esta ocasión, afirmó que el Atlético Mineiro, que bajo su mando estuvo durante un tramo de la temporada al frente de la Liga, "está destinado a luchar por grandes cosas" y dijo estar seguro de que "las victorias llegarán".

"Deseo que sigan caminando con el corazón como guía", concluyó.

Sampaoli, sin embargo, no podrá sentarse en el banquillo del Mineiro el próximo jueves ante el Palmeiras, en la 38ª jornada del Campeonato Brasileño, después de ser expulsado en la jornada anterior tras un rifirrafe con el cuerpo arbitral del encuentro contra el Sport de Recife.