Rusia.- El equipo de Navalni pide que la UE sancione a oligarcas: "No necesitamos financiación sino apoyo político"

Leonid Volkov, jefe de gabinete del opositor ruso Alexei Navalni, ha pedido este lunes a la Unión Europea que aumente la presión sobre Rusia, con sanciones contra oligarcas rusos en Europa, reiterando que la sociedad civil rusa no necesita financiación, sino respaldo político.



En un encuentro con Europa Press y otros corresponsales, el dirigente opositor ha explicado que la causa democrática en Rusia no necesita apoyo financiero, sino mayor presión política, algo que pudo transmitir a varios ministros de Exteriores del bloque en una cena de trabajo este domingo en Bruselas.



"No necesitamos financiación, necesitamos apoyo político y que Europa empiece a hablarle a (el presidente ruso) Vladimir Putin desde una posición de fuerza y deje de tender puentes, además de empezar a seguir el dinero de sus amigos en Europa", ha recalcado.



A juicio de Volkov, la sociedad civil rusa está mostrándose "más fuerte que nunca", con unas manifestaciones, en apoyo a Navalni tras su detención en el aeropuerto de Moscú, que han mostrado una "gran capacidad de organización y de solidaridad".



Para el número 'dos' de Navalni, la UE debe dar el paso de sancionar a los oligarcas rusos que, según han indicado, son quienes permiten y promueven violaciones de Derechos Humanos en el país, ya que unas sanciones que se centren en unos pocos funcionarios rusos serían "ineficientes".



Este mensaje llega mientras el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE tiene sobre la mesa este lunes posibles sanciones para responder al deterioro democrático en Rusia. Si los Veintisiete dieran este paso sería un "apoyo significativo" para la oposición, ha indicado, aparte de generar "turbulencia" en la élite rusa.



Volkov ha avisado de que la UE debe "cuidarse a sí misma" y empezar a perseguir el flujo de dinero ruso en Europa, puesto que, según ha alertado, las inversiones rusas acaban generando corrupción a nivel local. "Putin es el mayor exportador de corrupción a la UE", ha resumido el aliado de Navalni.



A su juicio, es posible aplicar el sistema de sanciones contra violaciones de Derechos Humanos contra este círculo de empresarios rusos que patrocinan la "maquinaria de represión". "La represión y la oligarquía se alimentan mutuamente. Está claro que son dos piezas de un puzle que encajan aunque en la perspectiva europea sea difícil verlo", ha dicho, mencionando el caso de Roman Avramovic. "Son parte tan crucial de la represión como el fiscal general ruso o el equipo de envenenamiento del Servicio Federal Seguridad", ha remachado.



Estas violaciones son objeto de cientos de juicios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que viene dando la razón a los denunciantes rusos sobre casos de persecución de manifestantes, lo que, según ha indicado Volkov, genera 10 millones de euros de indemnizaciones del estado ruso. Esto, ha señalado, genera un base de datos que la UE debe usar para aplicar nuevas sanciones en el margen del nuevo instrumento para atajar violaciones de Derechos Humanos.



COMPARACIÓN CON CATALUÑA ES PARTE DE LA "MENTIRA" DE PUTIN



Con respecto a la estrategia del Kremlin de asimilar la violencia contra la oposición rusa a otros casos de brutalidad policial en Europa, Volkov ha afirmado que en Rusia una manifestación, "ya sea en España, Países Bajos o Alemania", con disturbios e intervención policial pasa a ser noticia la principal en los medios. "Siempre tratan de buscar casos en Europa para apoyar lo que ellos hacen en Rusia", ha apuntado.



En este sentido, preguntado por la comparación que hizo el ministro de Exteriores Serguei Lavrov ante el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, entre el caso de Navalni y el de los líderes independentistas presos en España, el político ruso ha asegurado que no cabe "comparación directa". "Les gusta apelar a las prácticas europeas, para decir que ellos actúan como lo hacen en Barcelona. Esto es parte importante de la propaganda de Putin, pero es simplemente una mentira", ha subrayado.



Así, el colaborador de Navalni ha advertido de que el Kremlin financia a partidos europeos por sus posiciones euroescépticas, ya sean de derechas o de izquierdas. "Solo para contribuir a la inestabilidad política. Esto le ayuda a mandar el mensaje de que la democracia europea no funciona", ha argumentado.