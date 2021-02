R.Unido.- British Airways logra dos acuerdos de financiacion que eleva su liquidez total por un valor de 2.450 millones

08/10/2020 Los dos últimos 747 de British Airways. POLITICA BRITISH AIRWAYS



British Airways no pagará dividendos a IAG antes de finales de 2023



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



British Airways ha alcanzado dos acuerdos de financiación que incrementaran su liquidez total por un valor de 2.450 millones de libras esterlinas (2.830 millones de euros), según ha informado este lunes su matriz, el 'holding' de aerolíneas IAG, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Además de estos acuerdos, IAG continúa explorando otras iniciativas de deuda para mejorar aún más su liquidez.



De esta forma, en primer lugar, el 31 de diciembre de 2020, IAG anunció que British Airways había recibido compromisos para un préstamo Export Development Guarantee a 5 años por valor de 2.000 millones de libras esterlinas (2.310 millones de euros) suscrito por un sindicato de bancos, parcialmente garantizado por el UK Export Finance (UKEF).



British Airways ha llegado a un acuerdo final con UKEF y los prestamistas y espera disponer de dicha línea de financiación antes de finales de febrero de 2021.



En segundo lugar, según ha explicado IAG, British Airways ha llegado a un acuerdo con el Trustee de New Airways Pension Scheme (NAPS) para diferir 450 millones de libras esterlinas (519 millones de euros) de contribuciones al déficit del fondo de pensiones que vencen entre octubre de 2020 y septiembre de 2021.



El acuerdo incluye: el aplazamiento de las contribuciones mensuales de 37,5 millones de libras esterlinas (43 millones de euros) desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021 por un valor total de 450 millones de libras esterlinas (519 millones de euros).



Durante las negociaciones, el Trustee de NAPS acordó aplazamientos temporales de las contribuciones que vencían en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero.



El reembolso de los 450 millones de libras esterlinas (519 millones de euros) acumuladas de contribuciones más intereses se agregarán al final del Plan de Recuperación existente como pagos mensuales bajo un plan revisado, que actualmente es a marzo de 2023.



ACTIVOS INMOBILIARIOS COMO GARANTIA



Además, British Airways ha acordado proporcionar activos inmobiliarios como garantía, que permanecerá vigente hasta que la aerolínea haya reembolsado las contribuciones diferidas.



El acuerdo incluye además que British Airways no pagará dividendos a IAG antes de finales de 2023.



A partir de 2024, los dividendos pagados se equipararán con contribuciones a NAPS equivalentes al 50% del valor de los dividendos pagados.



"Cualquiera de estos pagos a NAPS reducirá el saldo de pago pendiente y tendrá un límite a ese nivel. El requisito de realizar dichos pagos a NAPS cesa después de que se hayan reembolsado las contribuciones diferidas", ha explicado la compañía.



Asimismo, el nuevo Plan de Recuperación se basará en la valoración trianual a 31 de marzo de 2021. Si no se ha acordado un nuevo Plan de Recuperación antes del 30 de septiembre de 2021, la posición predeterminada es que British Airways volverá a realizar pagos mensuales de 37,5 millones de libras esterlinas (43 millones de euros) a partir de octubre de 2021.