REP.- Fútbol/Champions.- Previa del Atlético de Madrid - Chelsea

(Repite por canal correcto)



El Atlético recibe en Bucarest a un Chelsea renacido



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid empezará las eliminatorias de la Liga de Campeones jugando como local en el Estadio Nacional de Bucarest, donde este martes (21.00 horas) se medirá en la ida de octavos de final con el Chelsea, un rival que ha recuperado sensaciones desde la llegada al banquillo de Thomas Tuchel.



El líder de LaLiga Santander vuelve a Europa y lo hace con varios factores que a priori juegan en su contra, el más evidente de todos que no podrá abrir las puertas del Wanda Metropolitano, ya que las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia le han obligado a desplazarse 2.500 kilómetros hasta la capital rumana, un escenario de buen recuerdo para Diego Pablo Simeone que conquistó ahí su primer título con el conjunto colchonero, la Liga Europa de 2012 ante el Athletic Club (3-0).



El segundo es el buen momento de forma del Chelsea, que el mes pasado tomo la decisión de despedir a Frank Lampard, una cambio de rumbo que por el momento está funcionando, ya que desde la llegada al banquillo de Tuchel, despedido a finales de diciembre del PSG francés, el club londinense se mantiene invicto tras cinco victorias y dos empates.



Por último, también pesan las posibles dudas del propio equipo rojiblanco, que viene de encajar su segunda derrota liguera, y primera en su propio campo, frente al Levante. De hecho, solo ha ganado uno de sus cuatro últimos duelos, su peor racha y en el momento más inoportuno dentro de una temporada que estaba siendo de sobresaliente salvo por la eliminación copera.



El Atlético, que solo ganó dos de sus seis partidos en la fase de grupos de esta Champions, necesita recuperar sus señas de identidad, sobre todo su solidez defensiva, ya que encadena siete partidos encajando goles, una racha bastante extraña desde que Jan Oblak ocupa la portería.



Para ello recupera una pieza fundamental como Stefan Savic, sancionado ante el Levante, pero no podrá contar con José María Giménez, por lo que el montenegrino ocupará el lugar del uruguayo en una zaga probablemente junto a Hermoso y Felipe. Además, la banda derecha continúa 'coja' por las bajas de Kieran Trippier y Sime Vrsaljko y presumiblemente será Marcos Llorente, quizá el hombre más en forma de toda la plantilla, quien ocupe esa posición.



Además, Diego Pablo Simeone sufre otra baja importante, la de Yannick Carrasco por culpa de un problema muscular, y podría apostar por el brasileño Lodi para la banda izquierda como ya hiciese el pasado fin de semana, aunque está la opción de Thomas Lemar, que acaba de superar el coronavirus. El mexicano Héctor Herrera también sigue fuera de un equipo que pondrá sus esperanzas ofensivas en un Joao Félix que tiene ante sí un nuevo examen y Luis Suárez.



EL CHELSEA, UN RIVAL PELIGROSO EN CONSTRUCCIÓN



Precisamente sobre el delantero uruguayo ha hablado Tuchel, reconociendo que el pasado verano intentó ficharlo para el Paris Saint-Germain, el club que le despidió el pasado mes de diciembre. Apenas un mes después, el entrenador germano ya estaba al mando del Chelsea y por el momento ha logrado agitar al equipo.



Quinto en la Premier League a 16 puntos del liderato en manos del Manchester City, el club 'blue' sabe que la Champions es su mejor baza para brillar esta temporada. Ya lo demostró en la fase de grupos, donde completó un notable periplo todavía con Lampard al frente: cuatro victorias y dos empates para clasificarse primero por delante del Sevilla.



La caudalosa inversión que realizó el Chelsea el verano pasado no ha funcionado como esperaba y tan solo Timo Werner se ha ganado un puesto como titular indiscutible, rango que no han alcanzado otros fichajes de relumbrón como Kai Havertz o Hakim Ziyech. El alemán forma una poderosa pareja de ataque con el experimentado Olivier Giroud.



Por contra, Tuchel apenas está contando con N'Golo Kante ni Kepa Arrizabalaga y, en el capítulo de lesiones, no podrá disponer en defensa de la experiencia del brasileño Thiago Silva. Así, el exmadridista Mateo Kovacic lleva la manija en el centro del campo de un club que fue campeón de Europa en 2012 y que solo ha perdido en uno de sus seis duelos anteriores de Champions contra el Atlético.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Kondogbia, Lodi, Koke, Saúl; Joao Félix y Luis Suárez.



CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Chilwell, Jorginho, Kovacic, Mount; Werner y Giroud.



--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE).



--ESTADIO: Nacional de Bucarest.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.