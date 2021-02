Ramírez, un goleador histórico para que Liverpool rompa moldes también fuera

El delantero Juan Ignacio Ramírez de Liverpool. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 22 feb (EFE).- Con solo 24 años, Juan Ignacio 'Colo' Ramírez ya ha inscrito su nombre con letras de oro en los libros del modesto Liverpool al convertirse este fin de semana en su goleador histórico, una marca que espera le sirva a la entidad uruguaya para romper moldes también a nivel internacional.

El Liverpool montevideano, que en febrero de 2020 ganó la Supercopa al potente Nacional -en una final que Ramírez no pudo disputar por estar concentrado con la selección sub 23-, es actualmente una de las revelaciones del Torneo Clausura local y ahora pretende trasladar esa buena forma a la Copa Libertadores.

Este martes los negriazules buscarán mantener su capacidad goleadora y su resistente defensa para recibir al ecuatoriano Universidad Católica por la primera fase de la competición internacional.

El equipo que dirige Marcelo Méndez llega sumamente motivado a este duelo debido a que, además de liderar el Clausura con 21 puntos, con tres de ventaja sobre el Montevideo City Torque (filial del Grupo City en Uruguay) y cuatro sobre el Nacional, muestra un gran nivel de juego y una potencia goleadora que lo llevan a confiar en empezar el torneo internacional con buen pie.

Su principal esperanza es 'Colo' Ramírez, que este fin de semana alcanzó 70 anotaciones con la camiseta del Liverpool para igualar como máximo goleador histórico de la institución a Roberto Chávez, que jugó para el conjunto montevideano entre 1955 y 1962.

El goleador, que ya triunfó también en las categorías inferiores -en las que acumuló 130 goles entre 2011 y 2016, cuando saltó a Primera-, tenía todo preparado para salir al exterior en diciembre, pero su representante, Paco Casal, y el presidente del Liverpool, José Luis Palma, resolvieron que se quedara un semestre más para quedar en la historia grande del conjunto negriazul.

Ese horizonte puede agrandarse si el Liverpool hace un buen papel en la Copa Libertadores en su segunda participación en la historia.

La primera vez fue en 2011, cuando cayó en la primera fase ante el Gremio.

Enfrente tendrá un duro rival que, además de definir en la altura de Quito, llegó a Montevideo con descanso, ya que su rival de la primera jornada del torneo local, el Olmedo, no se presentó a jugar, por lo que el Universidad Católica ganó por 3-0.

El 'trencito azul', entrenado por el colombiano Santiago Escobar, regresa a la máxima competición de clubes de América cuatro décadas después de su última aparición. Tanto en 1974 como en 1980 entró en la fase de grupos como subcampeón local y en ninguna superó esa instancia.

Este martes, a las 21.30 horas (00.30 GMT), el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo vuelve a vestirse de gala internacional para recibir a Liverpool y Universidad Católica bajo el arbitraje del argentino Nicolás Lamolina.