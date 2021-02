Putin recibe a Lukashenko en su segundo viaje a Rusia tras estallido crisis

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, en un encuentro anterior en Moscú, en junio de 2020. EFE/EPA/ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN/Archivo

Moscú, 22 feb (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibirá este lunes a su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, quien llegó a Rusia para afianzar el apoyo político y económico de Moscú a su Gobierno por segunda vez desde el estallido de las protestas opositoras en agosto pasado que hicieron tambalear su continuidad en el poder.

Las conversaciones entre ambos líderes tendrán lugar en la residencia del mandatario ruso en Sochi (mar Negro), informó el Kremlin.

La Presidencia rusa agregó que los dirigentes ruso y bielorruso planean abordar temas clave de la cooperación bilateral con hincapié en grandes proyectos conjuntos en los ámbitos energético, comercial, económico y otros.

De acuerdo a los medios rusos, Lukashenko llega a este país para pedir un nuevo préstamo a Moscú, información que fue negada por el propio líder bielorruso.

"Dicen que Lukashenko va para pedir hasta 3.000 millones de dólares, pero no, no voy a pedir nada", afirmó el presidente bielorruso en una entrevista concedida en vísperas del viaje a Moscú.

Según el experto bielorruso Vsevolod Shimov, no cabe esperar importantes acuerdos de las negociaciones de hoy.

"Lo más probable es que el tema principal de las consultas sea la concesión de un nuevo crédito a Bielorrusia, porque para Minsk ahora es muy importante no permitir una desestabilización de la situación socioeconómica, lo que podría provocar una nueva ola de agitaciones políticas", dijo el analista a la agencia RIA Nóvosti.

Después de criticar a Rusia por intentar desestabilizar Bielorrusia durante toda la campaña electoral, tras los comicios del 9 de agosto Lukashenko acusó a Estados Unidos y a otros países de patrocinar las protestas poselectorales.