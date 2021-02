Portaltic.-Diablo IV incluye el nuevo personaje de la pícara y amplía escenarios del mundo de Santuario

26/06/2020 Diablo IV POLITICA BLIZZARD ENTERTAINMENT



Blizzard Entertainment presentó las novedades del juego Diablo IV en e marco de la conferencia BlizzConline, que introduce el personaje de la pícara con especializaciones propias, diferentes escenarios de 'mundo abierto' y más opciones de movimientos.



La saga de juegos de acción y rol de Blizzard incluye en Diablo IV a la pícara, una nueva clase cuya destreza se une a la fuerza bruta del bárbaro, el conocimiento de la hechicera y las transformaciones clásicas del druida, personajes anteriormente disponibles.



Según ha informado la compañía en su presentación online, la personalización del personaje de la pícara es una de las grandes novedades. Los jugadores de Diablo IV podrán seleccionar el tipo de armas (espadas, dagas, arcos, ballestas, etc) que utilizará la pícara para derrotar a sus enemigos, además de personalizar su vestuario o añadir tatuajes y cicatrices para darle su propio estilo al personaje.



El personaje de la pícara cuenta con tres especializaciones propias: los 'Puntos de combo' (permite acumular puntos que aumentan su efectividad en combate), el 'Reino de las Sombras' (permite meter a los enemigos en este reino y enfrentarse a ellos allí) y 'Explotar debilidad' (permite infligir mucho más daño a los enemigos que con un ataque normal). Además, la pícara realizará misiones específicas para su clase.



A través de su destreza en el uso de las armas, venenos, magia de las sombras y sus técnicas especializadas, la pícara "puede controlar el flujo del combate como ninguna otra clase", explica el director del juego Luis Barriga.



MUNDO ABIERTO



En comparación con los anteriores juegos Diablo II y Diablo III, en la cuarta entrega de la saga se introduce el concepto de 'mundo abierto', donde el mundo de Santuario se divide en cinco regiones por las cuales los jugadores pueden moverse y tienen la opción de coleccionar monturas de caballos para ajustarlos al estilo de juego que desee cada jugador.



Una de las novedades del 'mundo abierto' de Diablo IV son los 'campamentos', diferentes fortalezas del mal presentes en el mundo de Santuario ocupadas por bandidos, monstruos y todo tipo de criaturas. En los campamentos, los jugadores se enfrentan al mal y al derrotar a los enemigos, se desbloquea el campamento y se crea un punto de ruta que no existía anteriormente en el juego.



Además, Diablo IV ofrece muchas más opciones de movimiento que las versiones de juegos anteriores. Se ha mejorado el nivel tanto en el eje vertical como en el horizontal, y ahora los jugadores pueden desplazarse por el mundo saltando cañones y montañas, unas opciones de movimiento que antes no tenían.



El modo jugador contra jugador en Diablo IV se podrá utilizar en unas áreas específicas llamadas 'Campos del Odio', lugares opcionales a los que se puede ir para conseguir Esquirlas de oro matando a otros jugadores. Estas Esquirlas también se pueden obtener matando monstruos, completando evento o abriendo cofres.



Una vez obtenidas, hay que llevarlas a un lugar de purificación para poder convertirlas en divisas. Cuando un jugador intenta completar un ritual de purificación, el resto de jugadores reciben una notificación para intentar matarle y robar las Esquirlas antes de que termine.