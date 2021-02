Perú.- Forsyth mantiene el liderazgo en intención de voto a pesar de la exclusión de su candidatura, según sondeos

11/07/2019 El político conservador peruano George Forsyth POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



George Forsyth, político peruano del partido Victoria Nacional, continúa liderando las encuestas de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 11 de abril a pesar de que su candidatura fue excluida a principios de febrero por el ente electoral de Perú.



Según una encuesta de CPI, no obstante, el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, cuenta con el 8 por ciento del respaldo y ha acortado la distancia con Forsyth, que insiste en que tratan de "cortar las piernas" de su candidatura.



Aunque el 30,1 por ciento de los encuestados dice no saber aún a quién votará, en tercer lugar se encuentra la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que contaría con el 6,4 por ciento de los respaldos, seguida por Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, con el 4,7 por ciento, y de Daniel Urresti, de Podemos Perú, también con el 4,7 por ciento.



Por detrás se encuentran César Acuña, de Alianza para el Progreso, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, Hernando de Soto, de Avanza País, y Daniel Salaverry, de Somos Perú.



Así, un 18,8 por ciento ha asegurado que votará en blanco o nulo, mientras que un 77,1 por ciento dice que no cambiará su voto a última hora, según informaciones de la emisora RPP.



Hace poco más de una semana, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima resolvió dejar fuera de la carrera a la Presidencia a Forsyth, que ya figuraba entonces como favorito para ganar la contienda electoral.



La Justicia Electoral sostuvo en su resolución que la decisión fue tomada después de que el candidato presentara información falsa y omitiera datos en los documentos presentados para formalizar su candidatura.



La resolución llegaba a 60 días de la celebración de los comicios y respondía a un escrito presentado por un ciudadano que acusaba a Forsyth de presentar información falsa. Tal y como indica el documento, el candidato habría presentado ingresos en su declaración jurada que no coincidían con las cuantías obtenidas cuando era alcalde del distrito de La Victoria en 2019.



Además, habría omitido información sobre su participación en diversas empresas en la Declaración Jurada de Hoja de Vida, un documento que deben presentar todos los candidatos.