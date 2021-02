Paula Echevarría enamora con su último look comfy 100% premamá

MADRID, 22 (CHANCE)



Los looks que Paula Echevarría luce desde que anunció que estaba embarazada por segunda vez se han convertido en nuestra inspiración fashion en los últimos meses. Vestidos de corte romántico o estilo boho, cómodos pantalones o favorecedoras sudaderas que la actriz combina a la perfección con algunos de los abrigos más ideales de la temporada, los botines más buscados o los complementos más codiciados por todas nosotras, y que la encumbran al primer puesto de las mejor vestidas entre nuestras celebs.



A pesar de estar esperando su segundo hijo para el mes de abril, Paula ha seguido luciendo gran parte de su ropa "normal" hasta hace bien poco, cuando el tamaño de su tripita hizo impensable el vestir con prendas que no fuesen específicas para futuras mamis. Y, es que aunque se está cuidando muchísimo y apenas ha cogido peso, la asturiana luce ya una barriguita de lo más abultada ya imposible de ocultar ni de abarcar con moda que no sea premamá.



Pero, para alegría de las seguidoras de Paula que, al igual que ella están embarazadas, la actriz ha hecho protagonistas de sus últimos outfits prendas premamá ideales para todo tipo de siluetas y bolsillos de algunas de sus tiendas low cost favoritas.



Como en esta ocasión, en la que la protagonista de "Velvet" nos ha dejado un look tan comfy como sofisticado que cualquiera puede copiar por "muy poco". Con el negro como gran protagonista, Paula nos ha enamorado con leggins de Calzedonia maternity combinados con una camiseta en el mismo color de H&M maternity, gorra de su firma de moda, "Space Flamingo", y gafas de Hawkers. Como contrapunto de color a su look black, una blazer color caramelo de Primark que se ha convertido en nuestra nueva obsesión gracias a su favorecedor corte, apto no solo para embarazadas sino para todo tipo de cuerpos.