Nigeria.- Liberadas más de 50 personas secuestradas tras un ataque contra un autobús en el oeste de Nigeria

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Nigeria han anunciado la liberación de más de 50 personas secuestradas la semana pasada en el estado de Níger (oeste), escenario días después de un asalto contra una escuela que se saldó con la muerte de un alumno y 42 raptados, incluidos 27 escolares.



El gobernador de Níger, Abubakar Sani Bello, se ha mostrado este lunes "encantado de recibir" a los 53 secuestrados en un autobús en un ataque en la carretera que conecta las localidades de Minna y Zungeru, según un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.



Sani Bello, que ha achacado lo sucedido a "bandidos", ha agregado que las autoridades nigerianas "están haciendo todo lo posible para lograr la liberación de los estudiantes secuestrados en la Government Science School de Kagara y que vuelvan de forma segura con sus padres".



El director del centro, Aliyu Isah, resaltó el 17 de febrero que además de los 27 alumnos fueron secuestrados tres profesores y doce familiares de trabajadores del centro, antes de confirmar que los asaltantes llegaron a los dormitorios tras irrumpir en su apartamento y forzarle a mostrarles el camino.



El propio gobernador de Níger confirmó ese mismo día la autenticidad del vídeo publicado por un grupo armado para reclamar la autoría del secuestro de los ocupantes del autobús y recalcó que su gobierno "no va a pagar rescates para lograr la liberación de los secuestrados".



"No va en la política del gobierno pagar rescates, dado que los bandidos usan el dinero para comprar armas sofisticadas y causar más daño", explicó, al tiempo que pidió al Gobierno central el "despliegue de todos los recursos necesarios" para lograr liberar a los rehenes.



El ataque contra la citada escuela tuvo lugar menos de tres meses después del secuestro de cientos de alumnos de una escuela en la localidad de Kankara, situada en el estado de Katsina (norte). Todos ellos fueron posteriormente liberados después de un proceso de negociaciones.



Estos incidentes han traído a la memoria el rapto en abril de 2014 a 276 niñas de un colegio de Chibok, en el estado de Borno, de las que 112 todavía permanecen en paradero desconocido y 164 fueron liberadas. El secuestro provocó una ola de condenas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional y generó un movimiento, #BringBackOurGirls, que se mantiene a día de hoy y que apoya a las familias de las víctimas.