Nervios en campamento migrante del norte de México por lento avance del asilo

Fotografía que muestra migrantes centroamericanos reunidos hoy en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas (México). EFE/Abraham Pineda-Jácome

México, 22 feb (EFE).- El Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados (Acnur) pidió este lunes paciencia a los migrantes del campamento de Matamoros (Tamaulipas, México), en la frontera con Estados Unidos, ante las fallas del sistema electrónico para reanudar las solicitudes de asilo.

“Sí ha habido un sobrecargo el viernes porque todo el mundo ha querido inscribirse y también porque pensaba que si no se escribía el viernes perdía algo”, declaró a Efe el representante adjunto de Acnur en México, Giovanni Lepri.

Tras la supresión del programa "Permanecer en México", que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano, se esperaba que este lunes internaran en Estados Unidos los primeros migrantes pero no se conretó por fallas en el sistema.

“Pedimos también un poco de paciencia, se está mejorando la página. Cada día tiene más capacidad y ojalá que haya un momento en el cual no tenga ningún percance”, expresó él integrante de las Naciones Unidas.

Giovanni Lepri enunció que pronto los migrantes podrán acceder a Estados Unidos, pero no especificó fecha sobre el paso de los que esperan en este municipio fronterizo tamaulipeco.

Durante el fin de semana migrantes denunciaron a través de sus redes sociales problemas para apuntarse en la página electrónica que proporcionó Acnur.

“Hay gente que está desesperada, pedimos por favor a Acnur que venga y que nos hable qué es lo que está pasando”, dijo el nicaragüense, Ernesto López.

Pese a la incertidumbre, la situación en el campamento se ha mantenido en calma y no se han registrado protestas por el retardo que se ha presentado.

De acuerdo con la información proporcionada por Acnur, son 90.000 personas las que han accedido a la página Conecta para tratar de registrarse, de los que 2.000 ya cuentan con una cita confirmada.

El pasado 12 de febrero el Gobierno de Joe Biden anunció la reapertura a partir del 19 de febrero de los casos de los solicitantes de asilo devueltos a México por un programa del expresidente Donald Trump que obligaba a estas personas a permanecer en ese país a la espera de sus citas en cortes de inmigración estadounidenses.

Este programa, conocido como el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés) o "Remain in Mexico" (Permanecer en México), contaría todavía con 25.000 solicitantes de asilo en territorio mexicano, según datos de la ONU.