Miles de manifestantes celebran el segundo aniversario de la revuelta popular en Argelia

Miles de manifestantes tomaron este lunes las calles de Argel y de otras ciudades de Argelia para conmemorar el segundo aniversario del Hirak, un movimiento opositor que intenta recobrar fuerzas tras un año de pausa por la crisis sanitaria.

"Alabado sea Dios, el pueblo se ha despertado. Pensaba que la gente se contentaría con lo que el poder entregó, pero ahora vamos a volver a las marchas previas al covid", declaró a la AFP Hassan, un enfermero de 28 años.

Los manifestantes se abrieron paso hacia el centro de Argel a pesar de un impresionante dispositivo policial, desplegando banderas nacionales y bereberes ante la oficina central de correos de la capital, un lugar emblemático de las concentraciones del Hirak.

Se trató de la marcha más importante que se haya celebrado en Argel desde la suspensión de las manifestaciones el 13 de marzo de 2020 debido a la pandemia de covid-19.

La policía efectuó varias detenciones, a veces violentas, constató un periodista de la AFP. El Comité Nacional para la Liberación de los Detenidos (CNLD) informó de unas treinta personas arrestadas en Argel y unas sesenta en todo el país.

"He venido desde Hamadi [este]. Tuve que arrancar a las cinco de la mañana. Dos horas y media de atasco para llegar al centro por culpa de los controles. Controlaban cada vehículo", explicó Hamid, un funcionario de 54 años.

Los últimos manifestantes se dispersaron en calma al caer la tarde.

"No hemos venido para celebrar [el segundo aniversario del Hirak] sino para reclamar vuestra salida", gritaban los manifestantes, en alusión al gobierno, al que se enfrentan desde hace dos años.

"La fatídica hora ha llegado", rezaba una pancarta.

- Contra el "sistema" -

También se celebraron concentraciones en otras ciudades como Annaba, Orán, Bugía, Setif, Bouira, Mostaganem, Constantina y Tizi Uzu, según las redes sociales y testimonios recabados por la AFP.

El movimiento de protesta, que nació el 22 de febrero de 2019, obligó al expresidente Abdelaziz Bouteflika, que llevaba décadas en el poder, a dimitir dos meses después.

Aunque el año pasado tuvo que ser suspendido a causa de la pandemia de covid-19, continúa exigiendo el desmantelamiento del "sistema" político instaurado desde la independencia de Argelia, en 1962, que los manifestantes asocian con el autoritarismo y la corrupción.

El gobierno, sin embargo, considera que las reivindicaciones del movimiento ya fueron satisfechas y califica a sus simpatizantes de "magma contrarrevolucionario".

En un comunicado, la oenegé Amnistía Internacional criticó "una estrategia deliberada de las autoridades argelinas tendiente a aplastar a la disidencia" en los últimos dos años, a pesar del carácter pacífico de las marchas.

Las manifestaciones tuvieron lugar un día después de que el presidente, Abdemadjid Tebboune, tomara una serie de decisiones para hacer frente a la triple crisis que azota el país, política, económica y sanitaria.

El jueves, Tebboune decretó una gracia presidencial en favor de unos 60 presos de conciencia, en un gesto de apaciguamiento.

Desde entonces, unos 40 presos han sido liberados, incluyendo al opositor Rachid Nekkaz y al periodista Khaled Drareni, que se convirtió en un símbolo del combate por la libertad de prensa.

Además, el domingo reorganizó el gobierno, aunque no efectuó ningún cambio importante, y disolvió el parlamento, abriendo la vía a nuevas elecciones legislativas en un plazo de seis meses.

"El reajuste [ministerial] no me concierne, son los mismos peones. Y lo mismo ocurre con el Parlamento, los nuevos [diputados] trabajarán, como el régimen actual, por sus propios intereses [...] No por el pueblo", declaró a la AFP Zaki Hannache, un activista de 33 años.

ad-amb-sc-agr/gk/jvb-mar/mb