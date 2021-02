"Mi objetivo es volver a disfrutar sobre la moto", asegura Marc Márquez

El español Marc Márquez, seis veces campeón mundial de MotoGP, es optimista con su recuperación tras la fractura de su brazo derecho que le hizo perderse la pasada temporada y asegura que ahora su objetivo en 2021 "es volver a disfrutar" sobre la moto.

"Mi objetivo es disfrutar de la moto y poco a poco volver a ser tan rápido como era", afirmó Márquez durante la presentación telemática del equipo Honda para la temporada 2021.

"Lo que hay que entender es que no puedes pretender tras diez meses lejos de la moto llegar a la primera carrera y ser el mismo Marc", afirmó el piloto español.

"Es la primera vez que he estado tanto tiempo sin estar sobre la moto y no sé cómo será la vuelta, pero la primera vez que corra no será al 100%", afirmó.

Márquez se fracturó el húmero derecho el pasado 19 de julio al caerse en el primer Gran Premio de la pasada temporada, una lesión por la que tuvo que parar hasta en tres ocasiones por el quirófano, la última en diciembre pasado.

El piloto español ha vuelto a entrenarse a principios de febrero, se siente optimista con su recuperación, pero no se atreve a poner fecha al momento de su vuelta.

"Me siento mejor, la recuperación está yendo bien, cada vez que voy a me siento mejor, cada vez que me veo con el médico son buenas noticias", explicó Márquez.

"Sigo las sensaciones de mi cuerpo, aumento el trabajo en casa, pero no sé decir cuándo podré regresar a la competición", afirmó, insitiendo en que "soy optimista en que podré estar pronto sobre la moto, pero no sé el día".

