María Teresa Campos, al margen de la reconciliación entre su hija Carmen y su nieta Alejandra

22/10/2020 María Teresa Campos, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Carmen Borrego y Alejandra Rubio han vuelto a presumir este fin de semana en "Viva la vida" de complicidad y buena relación después de haberse reunido la semana pasada y haber solucionado aquello que las enfrentó en los últimos tiempos, y que por el momento no ha trascendido públicamente.



A pesar de que se rumoreó que el motivo de su enfado sería que Carmen acusó a Alejandra de no haber estado a la altura durante la enfermedad de su madre, tanto una como la otra - además de Terelu, muy disgustada por la noticia - han desmentido dicha información, negando que la joven no hubiese estado apoyando a la colaboradora cuando se sometió en 2018 a una doble masectomía.



María Teresa Campos, feliz por la reconciliación entre su hija Carmen y su nieta Alejandra, confesaba días atrás a "El programa de Ana Rosa" que lo que había pasado entre tía y sobrina son cosas que pasan en todas las familias, pero que en su caso se habían hecho públicas por la importancia mediática que se da a cada uno de los pasos del clan.



Esta mañana, sin embargo, la veterana comunicadora ha entrado a toda velocidad en su domicilio sin querer pronunciarse sobe la esperada reconciliación entre Carmen y Alejandra. Intentando mantenerse al margen, María Teresa tampoco ha opinado sobre el enfado de Terelu con quienes han asegurado que su hija no estuvo a su lado en el peor momento de su enfermedad.