Leopoldo López agradece las nuevas sanciones de la UE a Venezuela

EFE/Kiko Huesca/Archivo

Madrid, 22 feb (EFE).- El opositor venezolano Leopoldo López agradeció este lunes a la Unión Europea (UE) las nuevas sanciones "contra quienes ordenan y ejecutan violaciones de Derechos Humanos en Venezuela" y reiteró la importancia de que incluyan a miembros de las fuerzas de seguridad "del régimen" de Nicolás Maduro.

La UE aprobó hoy nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado, tras las elecciones del pasado 6 de diciembre que los países de la Unión Europea no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos.

En total, la lista incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y a Diosdado Cabello, número dos Maduro.

Las nuevas sanciones de la UE son "un paso más hacia la ruta de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables que generen el cambio político en Venezuela, tan necesario para acabar con la crisis humanitaria que sufren a diario los venezolanos dentro y fuera del país", asegura en un comunicado López, quien reside desde el pasado noviembre en Madrid.

Y para tener "un proceso válido y transparente, no pueden participar quienes hoy están sancionados", añade.

En la ampliación de la lista, la UE añade, entre otros, a la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y Leonardo Enrique Morales Poleo, respectivamente.

También incluyen a varios diputados de la Asamblea Nacional constituida el 5 de enero, que la UE tampoco reconoce, así como a magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de Venezuela.

En el comunicado, López reitera la importancia de que la comunidad internacional se mantenga unida en torno al mismo objetivo.

“Para enfrentar a la dictadura cruel y asesina de Venezuela es fundamental el apoyo internacional. Seguiremos denunciando a cada colaborador de las atrocidades de Maduro, a cada persona que lo ayude y es por ello que seguiremos solicitando sanciones individuales para quien mantenga a Maduro y a sus órganos represores”, subraya el líder opositor en la nota.