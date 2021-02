Latinoamérica comparte el camino de no retorno hacia la plena digitalización

Vista del logo de la compañía tecnológica china Huawei. EFE/ David Chang/Archivo

México, 22 feb (EFE).- Empresas y gobiernos latinoamericanos debatieron este lunes la necesidad imperiosa de llevar a cabo una transformación digital completa e incluyente para afianzar el desarrollo económico y evitar que la región pierda la oportunidad de sumarse a la actual revolución industrial.

Representantes de gobiernos, organismos internacionales y empresas coincidieron en el foro virtual "Conectividad para la prosperidad compartida: el esencial motor de la economía digital" organizado por la Agencia Efe y la compañía Huawei que la pandemia de la covid-19 ha acelerado las necesidades de la nueva economía digital.

La vicepresidenta sénior de Huawei, Catherine Chen, abrió el evento pidiendo llegar a "un consenso verdadero sobre la tecnología" y su uso adecuado a nivel mundial para avanzar en el desarrollo tecnológico sin disputas y controversias.

"Por barreras ideológicas se está tratando de detener el desarrollo tecnológico y eso solo va a detener el progreso y el desarrollo. Por tanto, es muy importante llegar a un consenso", consideró.

Chen, que es también directora del Consejo Directivo de Huawei, destacó que ese consenso mundial en el desarrollo tecnológico es fundamental para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

La directiva citó las percepciones que señalan al 5G como "una plataforma de alto riesgo", ante lo que aseguró que es una tecnología con "gran anchura de banda, baja latencia y una conectividad que puede potenciar los beneficios para la sociedad".

CONECTIVIDAD EN LATINOAMÉRICA

El director de Tecnología y Engagement Estratégico del Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) Latinoamérica, Alejandro Adamowicz, aseguró que tan solo el 2020, cuando "el tráfico de las redes creció hasta el 50 % en algunos casos", la industria móvil generó el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

Agregó que hay comprometidos alrededor de 99.000 millones de dólares en inversiones en infraestructura móvil en Latinoamérica y el Caribe en los próximos cinco años.

Por su parte, el director regional de la Oficina de América de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), Bruno Ramos, destacó que la pandemia de la covid-19 ha demostrado que los países más avanzados en la economía digital están mejor preparados para salir de la crisis actual mundial.

Ante la necesidad de impulsar la digitalización y reducir la brecha digital para potenciar la economía, la región se enfrenta al reto de aumentar la conectividad a internet en las zonas rurales y urbanas.

El ministro peruano de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, destacó durante el foro organizado por la Agencia Efe y la empresa Huawei que su país "ha desarrollado la conectividad", pese a que solo el 8,2 % de los hogares en las zonas rurales tienen acceso a internet fijo, un porcentaje notablemente inferior al 41 % de las zonas urbanas.

El 46 % de los niños de Latinoamérica y el Caribe de entre 5 y 12 años viven en hogares que no están conectados, aportó Fernando Rojas, asesor económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La directora general de Telecomunicaciones de México, Rocío Mejía, reconoció que en México también hay "muchos rezagos" compartidos con Perú en materia de conectividad, algo que "en tiempos de pandemia se vuelve cada vez más relevante".

Mejía pidió usar esas plataformas para mejorar el acceso a la educación, contribuir a la convivencia social, facilitar la implementación de servicios de salud y acercar a la población servicios sociales y gubernamentales.

USOS DE LAS NUEVAS FORMAS DIGITALES

El gobernador del central estado brasileño de Goias, Ronaldo Caiado, destacó los beneficios de la tecnología y del 5G para la agricultura y el sector pecuario, ya que puede ayudar a crecer a estas industrias mientras se "preserva el ecosistema y se mejora el producto para el consumidor".

Caiado explicó que en Goias se llevan a cabo "experimentos para ver cómo aumentar la productividad, reducir los costos y ver cómo usar cada vez menos herbicidas y plaguicidas para cuidar el medioambiente" gracias a tecnologías desarrolladas por entes privados, como Huawei, e instituciones académicas.

El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mexicano, Adolfo Cuevas, ahondó en el hecho de que el 5G y la revolución que trae es un "hito" que hay que aprovechar en la región latinoamericana cuanto antes porque no "va a estar siempre ahí".

"El error de no tomar este cambio que el 5G nos brinda sería como si en el siglo XIX hubiéramos dicho que lo del ferrocarril estaba muy bien pero que no lo íbamos a aplicar", aseveró.

José Guridi, asesor del Gobierno chileno, ratificó que "la transformación digital es rápida, es transversal y es obligatoria, más ahora después de la pandemia".

Para lograrlo, el director de Estrategia y Marketing de Huawei en Latinoamérica, Joaquín Saldaña, pidió invertir en políticas públicas enfocadas a la tecnología y en hablar sobre "el tema de capacitación en habilidades tecnológicas" tanto de los usuarios finales como de "los profesionales que están a cargo de estas transformaciones".

El vicepresidente regional de relaciones públicas de Huawei, César Funes, destacó que la tecnología digital permitió "mantener al mundo funcionando, a las familias conectadas y los negocios abiertos" en un año tan difícil como 2020.

"Tecnologías como el 5G, la nube y los dispositivos inteligentes están acelerando la transformación digital de las industrias y de la vida cotidiana", observó al cerrar el foro, siempre con "una visión justa y abierta para impulsar la cooperación tecnológica".