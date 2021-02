Kiko Matamoros revela quién es la fuente que le pasa información sobre Las Campos

01/01/1970 Kiko Matamoros regresa a su domicilio después de asistir al programa de televisión 'Viva la vida', en Madrid. MADRID, 22 (CHANCE) Cansado de que pongan en entredicho sus informaciones sobre las Campos, Kiko Matamoros estalla en directo en 'Sálvame' y revela sus fuentes. Tras las últimas palabras de Alejandra Rubio, Terelu Campos y Carmen Borrego en 'Viva la Vida' desmintiendo las palabras del colaborador sobre los motivos por los que tía y sobrina se habían distanciado, Kiko ha decidido dar un paso hacia adelante para dejar las cosas claras."Mi fuente eres tú, si tienes narices vuelve a desmentirme. No es de forma directa, pero lo que yo he dicho me llega de tu boca" revela Kiko Matamoros en el programa mandandole un mensaje directo a Alejandra Rubio y dejandole claro que no será ella la que ponga en entredicho su credibilidad. "Ella ha dicho, mi relación con mi tía no es la que era por esto, por esto y por esto" comenta Matamoros explicando de dónde venía la información de que tía y sobrina se habían distanciado por celos de la joven hacia su tía en el entorno familiar. "La misma información que yo manejo, le consta a gente que trabaja en el programa en el que colaboran. Ten cuidadito y no vuelvas a meter los dedos en el enchufe" sentencia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



Cansado de que pongan en entredicho sus informaciones sobre las Campos, Kiko Matamoros estalla en directo en 'Sálvame' y revela sus fuentes. Tras las últimas palabras de Alejandra Rubio, Terelu Campos y Carmen Borrego en 'Viva la Vida' desmintiendo las palabras del colaborador sobre los motivos por los que tía y sobrina se habían distanciado, Kiko ha decidido dar un paso hacia adelante para dejar las cosas claras."Mi fuente eres tú, si tienes narices vuelve a desmentirme. No es de forma directa, pero lo que yo he dicho me llega de tu boca" revela Kiko Matamoros en el programa mandandole un mensaje directo a Alejandra Rubio y dejandole claro que no será ella la que ponga en entredicho su credibilidad. "Ella ha dicho, mi relación con mi tía no es la que era por esto, por esto y por esto" comenta Matamoros explicando de dónde venía la información de que tía y sobrina se habían distanciado por celos de la joven hacia su tía en el entorno familiar. "La misma información que yo manejo, le consta a gente que trabaja en el programa en el que colaboran. Ten cuidadito y no vuelvas a meter los dedos en el enchufe" sentencia.