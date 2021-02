Íñigo Onieva, volcado en las mascotas de Tamara Falcó, evita hablar de su relación con la socialité

28/11/2020 Íñigo Onieva ha encajado a la perfección en el círculo de Tamara Falcó EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Casi un año después de iniciar su relación - que no trascendió a los medios hasta el pasado mes de noviembre - Tamara Falcó e Íñigo Onieva atraviesan por el momento más dulce de su noviazgo y no dudan en presumir de su amor y su complicidad en cada una de sus apariciones públicas.



En medio de rumores de una inminente boda, y aprovechando para pasar todo el tiempo juntos que sus ajetreadas agendas profesionales les permiten, hemos podido ver a Íñigo ocupándose de las mascotas de Tamara mientras la Marquesa de Griñón asistía a misa.



Así, en ausencia de la socialité su novio fue el encargado de pasear a Jacinta y Vanilla - las dos queridas perritas de la colaboradora de "El hormiguero" - por los alrededores de la casa que Tamara posee en el centro de la capital y en la que cada vez pasa más tiempo con Íñigo.



Haciendo gala de la discreción que le caracteriza, el atractivo joven ha evitado hablar de su relación con Tamara ni responder a los planes de futuro que tienen después de un año de amor. Demostrando la timidez que le caracteriza, Íñigo tampoco se ha sincerado sobre las bonitas palabras que recientemente le ha dedicado su "suegra", Isabel Preysler, que ha asegurado que le cae fenomenal y le encanta para su hija.



Muy educado, el novio de Tamara dejó pasar a un vecino mientras escuchaba, pacientemente, las preguntas de la prensa. ¡Dale al play y no te pierdas su gesto de caballerosidad!