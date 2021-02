Infinity Esports, único líder de la Liga Latinoamérica de League of Legends

Fotografía cedida hoy por Riot Games del argentino Matías 'WhiteLotus' Muso, tirador de Infinity Esports. EFE/Riot Games

México, 21 feb (EFE).- El argentino Matías 'WhiteLotus' Musso aportó 12 asesinatos en el triunfo de Infinity Esports sobre XTEN, resultado que convirtió este domingo al equipo costarricense en el único líder de la Liga Latinoamérica de League of Legends.

WhiteLotus, que además asistió otros 12 asesinatos, comandó a su equipo en la victoria ante XTEN, que significó el séptimo punto para Infinity en las cuatro semanas de competencia del Apertura 2021.

Infinity fue agresivo desde el principio del juego en contra de los arqueros al conseguir en tres minutos los primeros cuatro asesinatos de la partida y el dragón de los océanos.

El equipo de Musso consolidó su ventaja al tirar torres en cada uno de los carriles, apoderarse de los dos barones y el alma de los dragones de las nubes sin ver respuesta de sus rivales, que cayeron por cuarta ocasión en el torneo.

All Knights venció al campeón Rainbow7 en un partida cerrada que se definió por una pelea por equipos al minuto 37 que terminó en un extermino en favor de los caballeros.

Sin rivales que presionaran, All Knights se hizo de su segundo barón de la partida y de un dragón ancestral para tener el empuje suficiente y destruir la base enemiga.

El mejor jugador por All Knights fue el jungla mexicano Jesús 'Grell' Loya, quien logró tres asesinatos y 10 asistencias.

Isurus ganó el clásico argentino ante Furious Gaming en una remontada inesperada porque La Calavera se quedó a instantes de cerrar el partido.

Furious tuvo la mejora del barón y el dragón ancestral, los dos objetivos más fuertes de la Grieta del Invocador, que obtuvieron al minuto 47.

Tras ello, se dispusieron a destruir el nexo de Isurus, pero el tiburón defendió su base al concretar cuatro asesinatos para dejar con vida a sólo un jugador rival y por el carril central ganar el juego.

En la otra partida del domingo, Estral Esports pasó por encima de Kaos Latin Gamers, que sigue sin ganar después de ocho juegos. A los faraones les bastaron 29 minutos para eliminar 10 de las 11 torres de los rinocerontes y acabar el juego.

Tabla de posiciones tras la cuarta semana

Equipo Puntos

Infinity Esports 7

All Knights 6

Furious Gaming 5

Estral Esports 4

Rainbow7 4

XTEN Esports 4

Isurus 2

Kaos Latin Gamers 0.